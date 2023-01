"Cold Case" Klaus Berninger: Polizei zeigt gefundenes Messer

Getöteter starb an Halsverletzung

Der 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main war am 20. Dezember 1990 verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Spaziergänger morgens seine Leiche in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche umgebracht wurde. Nach damaliger Erkenntnis starb der junge Mann durch Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.