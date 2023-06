Cold Case Klaus Berninger bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Im Rahmen der Ermittlungen im ungelösten Mordfall Klaus Berninger wenden sich die Ermittler erneut an die Bevölkerung. Am Montag startet die SOKO eine Flyeraktion im Raum Wörth, um auf die Ausstrahlung des Falls bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" aufmerksam zu machen. Die ZDF-Sendung befasst sich in der kommenden Sendung am 14. Juni ab 20.15 Uhr auch mit dem Tötungsdelikt aus dem Jahr 1990. Im Frühjahr 2022 hatten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ihre Ermittlungen in dem sogenannten Cold Case wieder aufgenommen. Inzwischen sind dem Polizeibericht zufolge rund 250 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

SOKO hofft auf viele Zeugen

Im Rahmen der durchgeführten Vernehmungen seien die Umstände, durch die Klaus Berninger zu Tode gekommen ist, weiter rekonstruiert worden. Der nächste Schritt für die Ermittler sei deshalb nun die Ausstrahlung in der bekannten Kriminalsendung. Mit der Flyeraktion will die Polizei vorab möglichst alle Haushalte in Wörth, Elsenfeld und Erlenbach erreichen, damit möglichst viele Menschen aus der Region die Sendung sehen werden. Das TV-Format könne zudem auch dazu beitragen, mögliche Zeugen zu erreichen, die nicht mehr am Bayerischen Untermain leben. Die SOKO setze dabei auch auf den persönlichen Kontakt zu den Anwohnern. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt nach Angaben der Polizei weiterhin eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800/1011611 an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden.

Cold Case Klaus Berninger

Hintergrund zum Fall: Der damals 16-jährige Klaus Berninger aus Wörth am Main im Landkreis Miltenberg war am 20. Dezember 1990 verschwunden. Drei Tage später fanden zwei Spaziergänger morgens die Leiche des Bäckerlehrlings in einem Wald nahe der Kleinstadt an der bayerisch-hessischen Landesgrenze. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche umgebracht wurde. Nach damaliger Erkenntnis starb er durch Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Werkzeug gegen den Hals.