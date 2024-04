Christkindlmarkt auf der Fraueninsel gerettet

Die Nachricht hatte im vergangenen Dezember viele überrascht: Die Marktgemeinde Prien am Chiemsee will nicht mehr Veranstalter des Christkindlmarktes auf der Fraueninsel sein. Doch jetzt hat sich ein neuer Betreiber gefunden. Auch die Gemeinde Chiemsee, zu der die Fraueninsel gehört, befürwortet eine Fortsetzung des beliebten Christkindlmarktes.

Neuer Christkindlmarkt-Betreiber bringt neues Konzept

Künftig wird den Christkindlmarkt auf der Fraueninsel ein Team um den 31-jährigen Emanuel von Oy veranstalten. Dieser hatte zuletzt einen irischen Weihnachtsmarkt in Rott am Inn organisiert. Jedes Wochenende kamen rund 8.000 Besucher. Den Christkindlmarkt auf der Fraueninsel mit zuletzt 40.000 Besuchern traut sich der 31-Jährige durchaus zu. Sein Team arbeite bereits auf Hochtouren an der Planung und Umsetzung. Rund 70 Aussteller sollen wieder mit dabei sein.

Buden von heimischen Handwerkern gefertigt

Von Oy setzt auf Bewährtes, will aber auch punktuelle Verbesserungen erreichen. Unter anderem soll ein Lichtkonzept die Schönheiten der Insel besser in Szene setzen. Das Konzept sieht auch die Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern vor. So wird ein Zimmereibetrieb aus dem benachbarten Breitbrunn nach und nach neue Buden für den Christkindlmarkt liefern.

Er habe stets daran gearbeitet, dass es mit dem Christkindlmarkt weitergehe, sagt Bürgermeister Armin Krämmer (Freie Wählergemeinschaft). Umso mehr freue er sich, einen neuen Betreiber gefunden zu haben. Man fühle sich im Gemeinderat der Region gegenüber verpflichtet, den Markt nicht sterben zu lassen, so Krämmer. Der 25. Christkindlmarkt im kommenden Winter sei quasi ein Probelauf.

Kein Defizit erwartet

Freilich soll kein Defizit entstehen, denn die Gemeinde könne sich das nicht leisten. Der Veranstalter von Oy verweist auf sein Konzept und die neue Budgetplanung. Er ist zuversichtlich, dass es am Ende keinen Verlust geben wird. Der bisherige Veranstalter, die Marktgemeinde Prien am Chiemsee, hatte zuletzt ein Defizit von rund 43.000 Euro für 2022 benannt und ist für 2023 von einem ähnlich hohen Defizit ausgegangen.

Eintritt bleibt frei

Eines steht schon fest: Der Eintritt bleibt weiterhin frei. Das könne auf der Insel auch gar nicht kontrolliert werden, sagte der Bürgermeister. Und man wolle auch gar keinen Eintritt verlangen, schließlich würden die Leute schon auf dem Festland für den Parkplatz bezahlen und anschließend für die Überfahrt mit der Chiemsee-Schifffahrt. Die Insulaner seien auch mit an Bord, versichert der Bürgermeister. Größer soll der Markt nicht mehr werden. So bleibt der Wohnbereich weiterhin verschont und der Christkindlmarkt findet eher südseitig auf der Insel statt. Wie in den vergangenen Jahren wird der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel an den beiden ersten Adventswochenenden von Donnerstag bis Sonntag stattfinden.