Schusswaffeneinsatz unverhältnismäßig? Polizist vor Gericht

Vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Cham muss sich ein 36 Jahre alter Polizeibeamter verantworten, der am Vatertag 2022 in Roding im Zuge einer Polizeikontrolle mehrfach ungerechtfertigt auf die Reifen eines Quads geschossen haben soll. Die wildwestartige Verfolgungsjagd, die sich der Polizist und ein Quadfahrer damals geliefert hatten, und die Schüsse hatten als "Cowboy-Fall" für viel Aufsehen in der Region gesorgt.

Versuchte Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polizeibeamten unter anderem versuchte Körperverletzung im Amt, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und die Verfolgung Unschuldiger vor. Der letzte Anklagepunkt betrifft einen Aktenvermerk, in dem der Polizist nach dem Vorfall angegeben haben soll, dass der Quadfahrer auf ihn zugefahren sei. Dabei habe der Polizist die Schüsse als Selbstschutz-Maßnahme darstellen wollen, so die Anklage.