Fraueninsel: Werden die geheimnisvollen Mauern ausgegraben?

Form eines Kreuzes: Ein Abbild der Grabeskirche in Jerusalem

Das Landesamt hat aus den Messbildern Animationen hochgerechnet und beeindruckende Bilder veröffentlicht. So könnte der Zentralbau ausgesehen haben: 19 Meter im Durchmesser, an die 20 Meter hoch, ein Oktogon, also Achteck, als Außenhülle, vier Anbauten – zusammen ergibt das die Form eines Kreuzes.

Das sei eine klare Anlehnung an die Grabeskirche in Jerusalem, sagt Generalkonservator Mathias Pfeil. Er ist begeistert vom spektakulären Fund seines Suchtrupps. "So etwas haben wir noch nie gefunden, das ist einzigartig", schwärmt Bayerns oberster Denkmalpfleger.

Wahrscheinlich der Seligen Irmengard gewidmet

Es müsse sich um einen Memorialbau gehandelt haben, meint Pfeil. Ob er zu Ehren der Seligen Irmengard gedacht war, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Irmengard, eine Ur-Enkelin von Karl dem Großen, war die erste Äbtissin des Klosters. Sie starb im Jahr 866.

Um das Jahr 1.000 herum, sagt Pfeil, habe es eine starke Verehrung dieser Frau gegeben. Gleichzeitig gab es am Kloster intensive bauliche Veränderungen. Und da man die Entstehung der gefundenen Grundmauern in diese Zeit einordne, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Zentralbau der Seligen Irmengard gewidmet war.

Idee: Blumen sollen unterirdisches Achteck "sichtbar" machen

Vielleicht werden die Bewohner der Fraueninsel den Grundriss des uralten Oktagons demnächst mit Blumen sichtbar machen, so wie vorher das Friedenszeichen. Sie wollen hier behutsam umgehen mit ihren ganz besonderen Bodenschätzen.