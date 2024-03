Cannabis im Klassenzimmer: Uni entwickelt Präventionsprojekt

Der Bamberger Psychologieprofessor Jörg Wolstein entwickelt mit seinen Studierenden derzeit ein Konzept, um über Cannabis, den Konsum und die Wirkung der Pflanze aufzuklären. In einer Pilotphase werden diese Info-Stunden gerade im Unterricht an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Bamberg getestet. In einer Klasse mit angehenden Erzieherinnen und Erziehern kommt das Unterrichtskonzept gut an.

Kein reiner Frontalunterricht

Die Studierenden dürfen zu verschiedenen Themen Position beziehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage "Kiffen - macht das abhängig?" beantworten sie zum Beispiel mit den Füßen - indem sie sich je nach eigener Position - in der Aula der Akademie platzieren. Wer links steht, findet diese Aussage richtig, wer rechts steht, glaubt, Kiffen mache nicht abhängig. Anna-Lena steht eher in der Mitte des Raumes, denn sie ist der Meinung, "dass es halt darauf ankommt, wie oft man es konsumiert".

Aufklärung anstelle von Verboten

Ein großes Thema sei auch der Gruppenzwang. Schnell sind die jungen Menschen mitten im Gespräch. Und das ist von den jungen Dozentinnen auch so gewollt. Psychologie-Studentin Ramona Fischer will auf Augenhöhe informieren. "Der Kerngedanke ist, dass man Wissen vermittelt, und dass man die Personen dazu bringt, dass sie über ihren Konsum oder über potenziellen Konsum nachdenken." Das Ziel sei nicht, irgendwas zu verbieten, sondern wichtige Informationen darüber zu liefern, was Cannabis-Konsum mit dem Körper macht. So viel sei verraten: Es ist mehr als ein berauschendes Gefühl.

Kiffen schon mit zwölf

Das Thema Cannabis ist topaktuell. Auch wegen der anhaltenden Diskussion im Bundestag. Was macht die Droge mit dem Körper? Welche Risiken hat der Konsum? Die Psychologie-Studierenden der Uni Bamberg wollen aufklären – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Fakten. Laut neuester Studien haben schon Zwölf- bis Siebzehnjährige regelmäßig Kontakt mit Cannabis. Und Studien belegen ebenfalls, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen wahrscheinlicher werden, je früher der Konsum beginnt. Das können Konzentrationsstörungen sein, aber auch schwere Psychosen bis hin zu einer anhaltenden Schizophrenie.