Arzt zu Cannabis-Legalisierung: Jugend nicht genug geschützt

Nachdem das Bundeskabinett die teilweise Legalisierung von Cannabis auf den Weg gebracht hat, wächst die Debatte zu dem Gesetzentwurf. Der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Bayern, Dominik Ewald, reagiert mit Skepsis.

Auch Jugendliche und deren Eltern müssen aufgeklärt werden

Aus Sicht des Regensburger Kinderarztes müssten im Zuge der Legalisierung für Volljährige auch Jugendliche und deren Eltern verpflichtend über die Risiken der Droge aufgeklärt werden. "Es muss aktiv daraufhin hingearbeitet werden, dass bekannt wird, wie schädlich letztendlich Cannabis bei den unter 21-Jährigen ist, da es zu Hirnschäden kommen kann", sagte Ewald im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Kinderarzt: Jugendschutz bei Legalisierung nicht gegeben

Man sehe bereits in anderen Ländern, dass der Cannabis-Konsum bei Jugendlichen aufgrund der Legalisierung zunimmt. Der Mediziner warnt deshalb, dass man durch die Legalisierung einer ganzen Generation Schaden zufüge, da der Zugang bei Jugendlichen nicht geregelt werden könne.

Dass der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Präventionskampagne zum Jugendschutz beinhaltet sowie eine Schutzzone um Schulen, bezeichnet Ewald als verzweifelten Versuch, einen Schutz aufzubauen, den es nicht gebe.

Präventionskampagne soll das Thema enttabuisieren

Der am Mittwoch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgestellte Entwurf sieht vor, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis für erwachsene Privatpersonen straffrei sein soll. Zudem können Privatpersonen mit bis zu drei Pflanzen selbst Cannabis anbauen. In neu zu gründenden Vereinen von bis zu 500 Personen soll zudem für den privaten Konsum Cannabis angebaut werden dürfen. Die Abgabe soll für Mitglieder auf 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat beschränkt werden. Die Preise sollen damit "wahrscheinlich" niedriger als auf dem Schwarzmarkt sein.

Mit der geplanten Präventionskampagne zum Jugendschutz soll das Thema enttabuisiert werden. Die Kampagne soll das Wissen um die Gefahren des Konsums vermitteln. Für Kinder und Jugendliche bleibt der Konsum verboten. Um Anbauorte soll es eine Schutzzone von 200 Meter Abstand etwa zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen oder Sportstätten geben.

Gesetz soll Konsum eingrenzen und sicherer machen

Mit dem Gesetz sollen bestehende Probleme angegangen werden: Der steigende Konsum, zunehmende Drogenkriminalität, ein Schwarzmarkt, auf dem es zunehmend toxische Beimischungen gebe. Die Legalisierung sollte in Deutschland nicht so weit gehen wie "in Holland oder einigen amerikanischen Bundesstaaten", sagte Lauterbach.