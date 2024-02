Freizeitmesse in München: Nachhaltigkeit weiter im Trend

Viele planen gerade den Urlaub für dieses Jahr. Jede Menge Tipps und Inspirationen dazu gibt es bis Sonntag auf dem Münchner Messegelände. Mit 150.000 Besuchern ist die "free" die besucherstärkste Verbrauchermesse in Süddeutschland. Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse mit rund 1.000 Ausstellern aus 50 Ländern bietet persönliche Beratung und viele Möglichkeiten zum Ausprobieren. Nachhaltige Reisen sind immer mehr im Trend. Neben den Reisezielen Spanien, Italien, Griechenland legt die Messe den Fokus auf Oberbayern.

Bayern beliebtes Tourismusland

Das vergangene Jahr war für den Tourismus in Bayern mit 100 Millionen Gästeübernachtungen sehr erfolgreich. Der Freistaat ist damit Tourismusland Nummer eins in Deutschland. Damit der Erfolg nicht zum Boomerang, zum sogenannten "Overtourism" wird, setzt Bayerns Tourismusministerin auf moderne digitale Technik.

"Da ist wichtig, digitale Besucherlenkung, Gäste abholen und wo hab ich keine Stauzeiten, welche Alternativen kann ich besuchen." Michaela Kaniber, Tourismusministerin Bayern

Über 150 Geheimtipps zwischen Ingolstadt und den Alpen verspricht die Messe für dieses Jahr. Die Auswahl reicht von Kulturreisen über Wanderausflüge bis zu sportlichen Aktivitäten. Alle Ziele sind mit dem ÖPNV zu erreichen. Oberbayern ist Partnerregion der "free".

Nachhaltigkeit bei Reisen gefragt

Urlaub im eigenen Land steht nach wie vor an erster Stelle. Erst dann folgen die Fernziele Spanien, Italien, Kroatien, Türkei oder Griechenland. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit habe stark zugenommen, sagt der Geschäftsführer der Messe München, Reinhard Pfeiffer. Vor allem Familien bevorzugten verstärkt Deutschland. Bayern sei das beliebteste Reiseziel.

Reiselust der Deutschen ist ungebrochen

Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Für den Urlaub werden sie dieses Jahr 78 Milliarden Euro ausgeben, so die aktuelle Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen FUR. Dementsprechend hat sich das Angebot der free auf acht Hallen erweitert, was einer Größe von acht Fußballfeldern entspricht. Präsentiert werden neben Reiseangeboten auch das Neueste in Sachen Camping, Outdoor, Wassersport und Fitness. Mit Schnuppertauchen, Klettern oder Kanufahren.