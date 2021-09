Bundestagswahl: CSU holt alle Direktmandate in der Oberpfalz

Neue CSU-Direktkandidatin im Wahlkreis Schwandorf erfolgreich

Die CSU-Direktkandidatin im Wahlkreis Schwandorf, Maria Englhardt-Kopf, die zum ersten mal angetreten war, erreichte laut dem vorläufigen Endergebnis 35,1 Prozent, das ist ein Minus von 13,4 Prozentpunkten für das Direktmamdat der CSU im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Englhardt-Kopf führt das unter anderem auf die höhere Zahl an Direktbewerbern im Wahlkreis zurück. Zudem müsse sie als neue Kandidatin in diesem großen Flächenwahlkreis erst einmal einen Bekanntheitsgrad aufbauen, was eine ungleich schwierigere Ausgangslage bedeute. Die Direktkandidatin der SPD, Marianne Schieder, erreichte mit 22,8 Prozent das zweitstärkste Ergebnis, drittstärkster Direktkandidat wurde Christian Benedikt Schindler von den Freien Wählern.

Bei den Zweitstimmen wurde ebenfalls die CSU mit 34,1 Prozent stärkste Kraft, dahinter die SPD mit 17,9 Prozent die Freien Wähler mit 14,4 Prozent, knapp dahinter die AfD mit 13,5 Prozent, FDP 7,3 und Grüne 6,4.