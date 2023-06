Bund Naturschutz erklärt Position zu Tierhaltung und Veganismus

Die Bund Naturschutz-Jugend wirbt für vegane Ernährung, der Ehrenvorsitzende für den Konsum von nachhaltig erzeugten tierischen Lebensmitteln wie Milch, Fleisch und Honig. Dieser Konflikt innerhalb des Naturschutzverbandes ist öffentlich nachzulesen. Als die Jugend des Bund Naturschutz vor einigen Monaten einen Ratgeber mit dem Titel "Vegan - warum nicht?" veröffentlichte, hat der Ehrenvorsitzende Hubert Weiger unmissverständlich geantwortet: mit einem schriftlichen Plädoyer für nachhaltige Nutztierhaltung.

Prof. Dr. Hubert Weiger war jahrzehntelang Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern und in Deutschland, jetzt ist er Ehrenvorsitzender.

Weiger: "Kühe sind keine Klimakiller"

Weil Kühe Methan rülpsen, werden sie oft als Klimakiller bezeichnet. In dem Interview mit Unser Land widersprach Hubert Weiger vehement: "Wenn Wiederkäuer, also nicht nur Rinder, sondern auch Schafe und Ziegen, auf der Weide stehen und Gras fressen, sind sie keine Klimakiller, im Gegenteil, sie schützen das Klima." Denn Rinder seien wichtig für die Erhaltung von Graslandschaften und nur Wiederkäuer seien in der Lage, für den Menschen unverdauliches Gras in Milch und Fleisch umzuwandeln.

Die Reaktionen vor allem im Internet waren heftig. Ob Herr Weiger denn nicht wüsste, dass viele Wiederkäuer eben nicht auf Grasweiden, sondern im Stall stehen – und das sei klimaschädlich.