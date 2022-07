Artikel mit Audio-Inhalten

Bürgerentscheide in Ingolstadt: Gegen Theater und Mittelschule

Zweimal Nein aus Ingolstadt: Weder eine geplante Mittelschule noch die Kammerspiele können an den geplanten Standorten gebaut werden. In den beiden Bürgerentscheiden am Sonntag haben sich die Ingolstädter gegen die Stadtrats-Mehrheit ausgesprochen.