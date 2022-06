Südwind: Erstes bayerisches Theaterfestival in Ingolstadt

Unter dem Titel "Südwind" findet vom heutigen Donnerstag bis zum 8. Juli das "1. Bayerische Theatertreffen für Junges Publikum" in Ingolstadt statt. Es ist ein Pilotprojekt: Zum ersten Mal erhält das Kinder- und Jugendtheater in Bayern sein eigenes Festival. Künftig soll es alle zwei Jahre im Wechsel mit den Bayerischen Theatertagen in verschiedenen Städten ausgetragen werden. Während des zehntägigen Festivals gibt es verschiedene Theaterstücke, Lesungen, Workshops, Musikrevues und viele Mitmach-Aktionen.

Viele Highlights rund ums Ingolstädter Stadttheater

Das Festival richtet sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Familien. Und für sie ist in den nächsten zehn Tagen in Ingolstadt viel geboten: "Es gibt viele Highlights. Viele unterschiedliche Stücke an unterschiedlichen Orten für alle Altersgruppen. Ein Highlight ist bestimmt der Auftritt der besonderen Menschen. Ein Kunstzentrum für Menschen mit Behinderung. Die machen eine Aufführung im Großen Haus. Mit Tanz, Musik und Akrobatik", erzählt Julia Mayr vom Stadttheater. Aber das Publikum hat auch viel Gelegenheit selbst aktiv zu werden.

Viele Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden

Das Festival bietet viele Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden: Rund um den Theaterplatz ist eine Mitmach-Rampe aufgebaut worden. Dort können Kinder und Jugendliche Stelzen laufen oder Improtheater ausprobieren. Auch künstlerische Aktionen gibt es: Die Rampe wird in den nächsten zehn Tagen bemalt. Es können Sonnenstühle gebaut und T-Shirts gestaltet werden.

Ein Gruppe von Jugendlichen wird als Jury im Einsatz sein und einen Preis verleihen. Eine andere Gruppe schlüpft in die Rolle von Festival-Reportern. Ingolstadt ist der erste Austragungsort für das Festival. Künftig soll es alle zwei Jahre stattfinden. Für die Ingolstädter Theatermacher war es eine Chance, das Festival zu gestalten, berichtet Julia Mayr vom Stadttheater: "Wir waren natürlich sehr aufgeregt. Und wollen auch Weichen stellen: Partizipation ist uns wichtig. Auch Barrierefreiheit. Da würden wir uns wünschen, dass das fortgeführt wird."

Nächstes Jahr: Festival in München

Es ist aber auch als ein Arbeitstreffen für Theatermacher gedacht. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, was ein Theater der Zukunft braucht, damit alle sich darin wiederfinden? Dafür gibt es Workshops und Diskursforen. Im nächsten Jahr soll das Festival in München stattfinden.