Bub ertrinkt bei Rudertraining - jetzt kommt es doch zum Prozess

Sechs Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen beim Rudertraining auf dem Starnberger See müssen sich die damaligen Betreuer des Kindes heute vor Gericht verantworten.

Wie konnte das passieren?

Was am 19. April 2015 genau geschah, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Insgesamt 20 Kinder absolvierten mit den beiden Betreuern ein Rudertraining auf dem Starnberger See. Die Wetterverhältnisse waren Gutachten zufolge schwierig, viel Wind und Wellen. Der 13-Jährige übte ohne Schwimmweste oder Neoprenanzug in einem Einer-Rennboot, zunächst in der Nähe des Stegs. Abseits der Gruppe ertrank er dann im acht Grad kalten Wasser.

Das Fehlen des Buben wurde erst bemerkt, als der Vater ihn am Abend nach dem Training abholen wollte. Tage später wurde die Leiche des Kindes gefunden, fast einen halben Kilometer vom Ufer entfernt.

Anklage lautet auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen

Den beiden damaligen Betreuern wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Der Prozess findet am Amtsgericht Starnberg statt. Die Eltern des verunglückten Jungen treten als Nebenkläger auf. Die Richterin hat neun Zeugen und einen Sachverständigen zur Verhandlung geladen, so ein Sprecher des Amtsgerichts auf BR-Anfrage. Geplant ist, dass das Urteil bereits heute gesprochen wird.

Eltern kämpften lange für Strafprozess

Dem ersten Verhandlungstag war ein langes juristisches Tauziehen vorausgegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Fall ursprünglich am Landgericht München II angeklagt. Dieses verwies aber ans Starnberger Amtsgericht. Dort stellte eine Richterin das Verfahren gegen die beiden Betreuer gegen Geldauflagen ein.

Dagegen wiederum legten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Eltern des Buben als Nebenkläger Beschwerde ein. Das Landgericht München II befasste sich wieder mit dem Fall und verwies ihn schließlich zurück nach Starnberg ans Amtsgericht, wo es heute zum Prozessauftakt kommt. Die Eltern des toten Buben hatten sich vehement dafür eingesetzt, dass das Unglück in einem Strafprozess aufgearbeitet wird.

