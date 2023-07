Brände und hohe Temperaturen fordern Feuerwehren

In der Oberpfalz hat es am Wochenende mehrere Brände mit teils hohen Sachschäden gegeben. Das hochsommerliche Wetter verlangte den Feuerwehrleuten bei Ihren Einsätzen einiges ab.

Im Süden Regensburgs stand am Samstagabend eine Scheune in Flammen. In dem Stadel befanden sich landwirtschaftliche Maschinen. Der Sachschaden liegt nach ersten Angaben der Polizei bei rund einer Million Euro.

Mehrere Menschen in Notunterkünfte gebracht

Bei dem Einsatz in Regensburg-Graß mussten vier Feuerwehrleute wegen hitzebedingter Belastung vom Rettungsdienst versorgt werden. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Angrenzende Gebäude und parkende Autos seien durch die enorme Hitze beschädigt worden. Ein Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Mehrere Menschen wurden in Hotels untergebracht.

Fünf Verletzte in Wiesau

In Wiesau im Landkreis Tirschenreuth brannten am Samstagabend ein Schuppen und eine Garage neben einem Wohnhaus nieder. Nach Angaben der Polizeiinspektion Tirschenreuth wurden fünf Menschen leicht verletzt. Eine Bewohnerin und ein Bewohner des Hauses sowie ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann erlitten Rauchgasvergiftungen. Ein weiterer Feuerwehrmann musste wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch hier machten die hohen Außentemperaturen den Einsatzkräften zusätzlich zu schaffen.

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten

Bei dem Brand wurden auch zwei angrenzende Garagen beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Einwohner Wiesaus zwischenzeitlich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feld in Pressath in Flammen

Bereits am Freitag hatte ein Feld in Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Feuer gefangen. Eine Heuballenpresse war nahe des Ortsteils Friedersreuth wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, so die Polizei. Die Flammen schlugen auf das Feld über, etwa sechs Hektar Getreide brannten ab. Der Besitzer der Ballenpresse hatte noch versucht, zu löschen. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 100.000 Euro.