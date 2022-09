Artikel mit Video-Inhalten

Brand in Obertaschendorf: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Obertaschendorf im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Sonntag eine Maschinenhalle vollständig abgebrannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne. Zudem werden Zeugen gesucht.