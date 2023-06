BR24live 11 Uhr: Wandern im Sommer – Mangfallgebirge unter Druck

Das mit den Übernachtungen auf dem Berg, das nehme eindeutig überhand, berichtet Alexander Römer. Er ist Naturschutz-Ranger im Mangfallgebirge und im Auftrag des Landratsamtes Miesbach in den Miesbacher Bergen unterwegs, um sensible Bereiche zu schützen.

BR24 berichtet ab 11.00 Uhr LIVE aus Geitau im Landkreis Miesbach. Wir fragen Naturschutz-Ranger Alexander Römer, was ihm in den Bergen so alles begegnet, wie er vor Ort vorgeht und wann es zu einem Bußgeld kommt. Außerdem sprechen wir mit dem Deutschen Alpenverein und klären, unter welchen Bedingungen der DAV Führungen durch Schutzgebiete anbietet.

Partylärm mitten in der Nacht auf dem Berg? Ja, er habe auch schon Menschen mit Ghettoblastern in Schutzgebieten angetroffen, berichtet der Ranger. Das seien zwar Ausnahmen, betont er, aber es gebe sie. Relativ oft würden die Ranger Feuerstellen und Biwakplätze im Mangfallgebirge auffinden. Dabei sei das Wildcampen in diesem Gelände schlichtweg nicht erlaubt. Was Römer besonders ärgert, sind die Hinterlassenschaften im Zuge des Toilettengangs in der freien Natur.

Mangfallgebirge ist Schutzgebiet

Ein Großteil des Mangfallgebirges ist Landschaftsschutzgebiet und zudem europäisches Vogelschutzgebiet. Auch der Spitzingsee, das Gebiet um den Taubenstein und die Rotwand befinden sich darin. Zelten und offenes Feuer sind im Landschaftsschutzgebiet nicht erlaubt. 320 Hektar im Rotwandgebiet – eine nicht zusammenhängende Fläche allerdings – sind seit rund eineinhalb Jahren zudem Wildschutzgebiet. Hier gilt noch bis zum 14. Juli ein Betretungsverbot, damit die Raufußhühner, deren Bestand rückläufig ist, in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen können. Diese Tiere sind hochempfindlich, was Lärm und Störungen angeht.

Ranger wollen aufklären

Es soll auch in 50 Jahren noch Rauhfußhühner in der Region geben, wünscht sich Römer. Deswegen appelliert er an das Fingerspitzengefühl sämtlicher Wanderer und Naturnutzer, die sein Schutzgebiet ansteuern. Gleichzeitig sei es sein Job, auf die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen aufmerksam zu machen. Der Deutsche Alpenverein wiederum bietet Führungen durch Schutzgebiete an.