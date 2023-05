Der Bär in Bayern: Was müssen Wanderer in den Alpen beachten?

Bären suchen nicht die Nähe der Menschen

Die Wahrscheinlichkeit, einen Bären zu sehen, ist aber sehr gering: Bären bewegen sich abseits der Wege, dabei ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie auch Wanderwege kreuzen, erklärt Uwe Friedel vom Bund Naturschutz. Grundsätzlich empfiehlt er, dass sich Menschen in Bärengebieten bemerkbar machen sollen, in dem sie sich miteinander unterhalten oder sogar eine Glocke am Rucksack befestigen. Denn im Regelfall wird der Bär sich zurückziehen, wenn er Menschen hört oder riecht.

Gemeinsam die Gefahr begrenzen: Mit diesen einfachen Regeln

Grundsätzlich ist es wichtig, dass sich alle in der Natur an allgemeine Regeln halten, betonte Kai Bomans vom Landratsamt Oberallgäu am vergangenen Dienstag bei der Pressekonferenz zur Bärensichtung in Bad Hindelang. Dazu zählt, dass Hunde angeleint werden und Müll und Lebensmittelreste nicht in der freien Natur entsorgt werden, sondern mitgenommen werden. Denn durch liegen gelassenen Müll können sich die Tiere an den Menschen als Futterquelle gewöhnen und in der Folge die Nähe von Menschen suchen.

Begegnung mit dem Bär: Die Verhaltensregeln

Treffen Bären dann doch mal auf Menschen, wird der Bär meist erschrocken oder neugierig reagieren. Das bayerische Landesamt für Umwelt und der Club Arc Alpine, der Dachverband der Alpenvereine in den Alpenstaaten, haben folgende Verhaltensregeln für Bären-Begegnungen veröffentlicht.

Richtet sich der Bär auf, dann reagiert er neugierig. Er tut das, um die Situation zu überblicken. Dann gilt:

Stehen bleiben, nicht wegrennen

Durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam machen

Den Bären im Auge behalten und sich dabei wegbewegen

Keine Gegenstände (Äste, Steine, o.ä.) in Richtung des Bären werfen

Sollte der Bär angreifen, ist es meist ein sogenannter Scheinangriff. Dabei rennt der Bär auf eine Person zu und bremst einige Meter vorher ab. Gerade Bärinnen versuchen so, ihre Jungen zu verteidigen. Ein Bär kann aber auch angreifen, um sich selbst zu Verteidigen. In beiden Fällen gilt:

ruhig stehen bleiben und warten, bis der Bär verschwindet

flach in Bauchlage auf den Boden legen, die Hände in den Nacken und so verharren. In dieser Position kann ein Rucksack zusätzlichen Schutz bieten.

In der Regel schaue der Bär sich die Situation nur an. Vielleicht schnuppert er auch an dem Menschen, dann verzieht er sich meist. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Jungbären auf Wandererinnen und Wanderer treffen. Meist ist die Mutter-Bärin nicht weit und wird ihren Nachwuchs beschützen wollen. Deshalb solle man in der Situation auf keinen Fall stehen bleiben und Fotos von den Bären machen.

Pfefferspray zur Verteidigung

Neben den Tipps für Bären-Begegnungen wird im Netz auch über Pfefferspray und ein sogenanntes Bärenspray gesprochen. Beides sind Sprays, die auf einer mittleren Entfernung eingesetzt werden können - das sind ca. 5-10 Meter. In den USA und Kanada, wo viele Bären leben, wurde der Einsatz von Pfefferspray von einem Forschungsteam untersucht. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass Bären- bzw. Pfefferspray eine effektive Alternative zu Schusswaffen ist.

Auch Bären-Expertin Michaela Skuban, die sich viele Jahre mit den Bären in der Slowakei beschäftigt hat, erklärt bei einem Pressegespräch des Bund Naturschutz, dass Pfefferspray ein wirksames Mittel sein kann. Allerdings wirke es nur, wenn der Bär schon sehr nah ist. Außerdem rät sie es nur dann zu benutzen, wenn der Bär angreift. Solange das nicht der Fall ist, gilt: Ruhig bleiben, auf sich aufmerksam machen und sich langsam zurück ziehen. Und beim Waldspaziergang nette Gespräche führen, dann kann der Bär sie hören und wird sich selber zurück ziehen.