BR24Live 11 Uhr: Corona-Frust? Einsam in der Krise

Abgesehen von den alltäglichen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt - viele Menschen leiden derzeit vor allem am Alleinsein, an der Einsamkeit. Was kann man dagegen tun? Wie geht es Bewohnenden von Seniorenheimen? Wie gehen Studierende mit der Corona-Krise um? Fragen und Antworten sowie hilfreiche Tipps ab 11 Uhr im BR24Live.

Einsam im Seniorenheim

Wir besuchen ein Seniorenheim in Wolnzach und lassen uns erzählen, wie es sich dort lebt in Zeiten von Corona. Es gibt aktive Seniorinnen und Senioren, die im Internet und mit dem E-Scooter unterwegs sind, aber da sind eben auch andere, die auf Besuche hoffen - jetzt leider auch vergeblich. Und wie belastend ist das für das Personal in diesen schwierigen Zeiten?

Studierendenleben - allein zuhause

Ausschweifende Unifeten und gemeinsame Lerngruppen - all das geht nicht zur Zeit. Im digitalen Studium ist Einsamkeit auch ein Thema. Zu Wort kommt ein Student der Mechatronik- und Feinwerktechnik, der eigentlich nach zu seinem ersten Semester nach München wollte, jetzt aber in Bad Aibling bei den Eltern geblieben ist, weil ja sowieso alles über den Computer läuft. Wie sieht sein Alltag aus?

Tipps vom Psychologen

Ihre Fragen rund um das Thema "Einsamkeit in der Krise" können sie auch an Prof. Dr. med. Frank Padberg stellen, Geschäftsführender Oberarzt der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie am LMU Klinikum München. Hinterlassen Sie uns unter diesem Artikel gerne einen Kommentar!