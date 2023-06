BR24live 10 Uhr: Schießen oder nicht? Wie umgehen mit dem Wolf?

Rhön-Schäfer Julian Schulz aus Ginolfs im Landkreis Rhön-Grabfeld verfolgt die aktuelle Diskussion über mögliche Entnahmen von Wölfen besonders aufmerksam. Vorletztes Jahr riss ein Wolf drei seiner Tiere auf der Weide. Wenn es damals nach ihm gegangen wäre, hätte der Wolf abgeschossen werden sollen.

BR24 schaltet heute ab 10:00 Uhr live in die Rhön. Dort wird Ralph Wege, BR-Korrespondent der Region Main-Rhön, neben Schäfer Julian Schulz auch mit Joachim Urban sprechen. Dieser arbeitet für das "Netzwerk Große Beutegreifer", die für die Dokumentation möglicher Hinweise zuständig sind.

Verhaltenstipps bei Begegnung mit dem Wolf

Joachim Urban ist Teil des "Netzwerks Große Beutegreifer" des Landesamts für Umwelt (LfU). Er gibt unter anderem Verhaltenstipps bei einer Begegnung mit dem Wolf. Außerdem wird er erklären, unter welchen Umständen ein Wolf entnommen werden darf. Seit Anfang Mai ist die neue bayerische Wolfsverordnung in Kraft. Das heißt, dass auffällige Wölfe schneller abgeschossen werden können.

Mit den neuen Verordnung können die jeweiligen Landratsämter nun eine Genehmigung erteilen, bereits bevor eine DNA-Analyse des Tiers vorliegt. Das bedeutet, es können ein oder mehrere Wölfe geschossen werden, nachdem ein Nutztier gerissen wurde.

"Vereinfachte Ausnahmen für verhaltensauffällige Wölfe"

Auf Anfrage von BR24 stellt das LfU klar, dass mit der Verordnung lediglich "vereinfachte Ausnahmen für verhaltensauffällige Wölfe sowie für schadensstiftende Wölfe ermöglicht werden". Verhaltensauffällige Wölfe dürfen beispielsweise entnommen werden, wenn sie sich Menschen mit Hunden annähern und dabei ein aggressives Verhalten zeigen.

Ob Rhönschäfer Julian Schulz seine Herde ausreichend geschützt sieht, soll in dem Live-Stream erklärt werden. Darüber hinaus geht BR24live der Frage nach, wie viele Wölfe derzeit in der Region leben. Denn in den vergangenen Wochen wurden in Franken immer wieder mutmaßliche Wölfe gesichtet. Allein in Unterfranken machten in vier verschiedenen Landkreisen Videos und Fotos die Runde.