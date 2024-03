BR24live 10.55 Uhr: Bayern nimmt Abschied von Alois Glück

Alois Glück hat den Freistaat geprägt - auf ganz unterschiedliche Weise. In der Politik war er als langjähriger CSU-Fraktionschef einer der mächtigsten Männer neben Politikergrößen wie den Parteivorsitzenden Strauß, Waigel und Stoiber. Zum Abschluss seiner politischen Karriere wirkte Alois Glück von 2003 bis 2008 als Landtagspräsident.

Ein Leben voller Verantwortung in Politik, Kirche und Gesellschaft

Auch jenseits der Politik übernahm der Oberbayer vielfach Verantwortung. Nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag – nach 38 Jahren – wurde er oberster Vertreter der katholischen Laien - als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er engagierte sich darüber hinaus bei der katholischen Schwangerenkonfliktberatung Donum Vitae, im Hospizverein, in der Behindertenhilfe und bei der Bergwacht.

Requiem unter Leitung von Kardinal Reinhard Marx

All das wird wohl auch zur Sprache kommen, wenn Gäste aus Politik, Kirche und Gesellschaft heute im Münchner Liebfrauendom an Alois Glück erinnern und sich verabschieden.

Zunächst um 11 Uhr in einem Requiem, das der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx zelebrieren und in dem er die Predigt halten wird. Die Münchner Dommusik, das Bayerische Staatsorchester und die Sopranistin Eirin Rognerud von der Bayerischen Staatsoper gestalten unter der Leitung von Benedikt Celler den Gottesdienst musikalisch. Zu hören sind Auszüge aus dem Requiem d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.

Trauerstaatsakt mit Reden von Aigner, Söder, Holetschek

Der zweite Satz aus dem Klarinettenkonzert A-Dur von Mozart leitet über zu einem anschließenden Staatsakt im Dom mit Ansprachen der Landtagspräsidentin Ilse Aigner, des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, und des CSU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek. Für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wird Präsidentin Irme Stetter-Karp ebenfalls eine Rede halten.

Bereits am Morgen ist der Dom von 8 Uhr bis 9.30 Uhr geöffnet. Die Menschen in Bayern sind eingeladen, am Sarg von Alois Glück Abschied zu nehmen und sich in Kondolenzbücher einzutragen.

Trauergottesdienst und Staatsakt werden ab 10.55 Uhr im BR Fernsehen und in einem BR24live übertragen.