BR-Recherche zu Skandalheim: Opposition fordert Aufklärung

Parteipolitiker ziehen unterschiedliche Schlüsse aus Fall Schliersee

Die Freien Wähler stellen die Heimaufsicht nicht generell in Frage, sondern schlagen vor, sie durch mehr Personal zu verstärken. CSU und FDP dagegen bringen eine Zusammenlegung von Heimaufsicht und Medizinischem Dienst der Krankenkassen in Bayern (MDK) ins Spiel. Für Bernd Seidenath (CSU) gibt es zu viele Doppelstrukturen; die FDP hofft, dass die Kontrolle der Heime so schlanker und schlagkräftiger wird. Die SPD schlägt vor, Pflegekräfte und Angehörige in das Kontrollsystem einzubeziehen. Nach Ansicht der Grünen muss die Heimaufsicht zu einer beruflichen Option für Pflegekräfte werden, die den Beruf verlassen hätten.

Pflegewissenschaftler fordern Reform der Heimaufsicht

Professorin Martina Hasseler von der Ostfalia Hochschule hält eine Reform der Heimaufsicht für wichtig. Man müsse an Prüfkriterien arbeiten und professionelle Pflege miteinbeziehen und außerdem verantwortungsbewusst mit Prüfergebnissen umgehen. Professor Michael Isfort vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln fordert, dass Pflegefachkräfte in den Heimaufsichten die Entscheidungsgewalt bekommen sollten:

"Es kann nicht sein, dass jemand, der fachfremd ist und sich überhaupt nicht auskennt, Wunden nicht selber beurteilen kann, dass derjenige eine Kontrollfunktion übernimmt. Ich übernehme auch keine Kontrollfunktion für Flughäfen, ich übernehme Kontrollfunktionen für Pflege, weil ich Pflegekraft bin. Das muss eine Einstiegsqualifizierung sein." Michael Isfort, Pflegewissenschaftler, dip Köln

Seniorenresidenz Schliersee ist womöglich kein Einzelfall

Insider vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Bayern (MDK) bezeichnen die Seniorenresidenz Schliersee im Gespräch mit dem BR als "krassen Fall" – allerdings gebe es im Freistaat Einrichtungen, in denen vergleichbare Pflegemängel herrschten. Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Ruth Waldmann, geht davon aus, dass es weitere ähnlich gelagerte Fälle gibt:

"Kontrollen sind dazu da, um Missstände zu verhindern und aufzudecken. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass es an anderer Stelle auch nicht funktioniert hat. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass es mehrere solcher Häuser gibt, dann gibt es wirklich zusätzlich ein Systemversagen." Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD

Zur Seniorenresidenz Schliersee ermittelt die Staatsanwaltschaft München II. Sie prüft 17 Todesfälle sowie verschiedene Körperverletzungsdelikte gegen 88 Bewohner. Ob es zu einem Prozess kommen wird, ist offen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.