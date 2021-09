Bomben-Alarm in Graben: Vorübergehende Evakuierung von Gebäuden

Große Aufregung heute Morgen (2.9.2021) im Grabener Ortsteil Lagerlechfeld: Bauarbeiter hatten in einem Gartengrundstück einen unbekannten und verdächtigen Gegenstand freigelegt. Da die Arbeiter vermuteten, dass es sich bei dem etwa 20 Zentimeter großen tellerförmigen Metallteil um eine Mine handeln könnte, stellten sie sofort die Arbeiten ein und verständigten die Polizei.

Einsatzkräfte evakuieren mehrere Häuser in Graben

Später evakuierten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks mehrere Gebäude in einem Umkreis von etwa 60 Metern. Laut Polizei wurde das Sportheim im Lagerlechfeld für die Menschen zum vorläufigen Aufenthalt geöffnet.

Experten geben Entwarnung: Bombenteil hatte geringe Sprengkraft

Ein Bombenentschärfungsteam aus München gab dann Entwarnung: Bei dem Teil handelte es sich um den Tellerboden einer Abwurfbombe, der nur eine geringe Sprengkraft besitzt. Das Spezialteam nahm es mit, um es in München in einem gesicherten Gelände zur Zündung zu bringen. Gegen Mittag konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.