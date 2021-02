BOMBEN Gefährliche ALTLASTEN an Land, in Seen und Meeren

Gefunden Ein Torpedo im Starnberger See



Kampfmittelräumung im Starnberger See im Jahr 2008

Gefährliche Fundstücke gibt es nicht nur im Meer oder am Strand. Munition wird auch in Binnengewässern gefunden, regelmäßig und landesweit. So hieß es am 17. September 2008: Torpedo im Starnberger See gefunden! Der Taucher Lino von Gartzen hatte die Unterwasserwaffe bereits 2003 bei einem Tauchgang entdeckt. In der Nähe einer skelettierten Leiche. 2008 konnte er ein so gutes Foto vorlegen, dass seine Warnung ernstgenommen wurde und Kampfmittelräumer ausrückten. Der rund 60 Jahre alte Torpedo musste gezielt gesprengt werden. Eine Räumung war nicht möglich. Im Juni 2018 sorgten Luftblasen im Sennfelder See, Landkreis Schweinfurt, erst für Erheiterung und „Nessie“-Rufe, dann für Schauder: Zwei undichte, rund 15 Kilogramm schwere Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg verursachten das Geblubber. Als weitere Luftblasen aufstiegen, wurden rund 26.000 Quadratmeter des Sees abgesucht. Ergebnis: weitere Bomben, unter anderem eine 125 Kilogramm schwere Brandbombe.



Zwei Beispiele, aber keine Einzelfälle! „Ziemlich alles“ an Bomben wurde schon in Binnengewässern in Bayern gefunden, sagt der Betriebsleiter einer Kampfmittelräumfirma, Andreas Heil. „Und je nach Wasserstand und Bewegung gelangt einiges an die Ufer!“ Zum Beispiel bei Hochwasser. Oder Taucher und Schwimmer stoßen auf die gefährlichen Fundstücke. Zwar liegen in deutschen Binnengewässern deutlich weniger Bomben als in Nord- und Ostsee, aber sie sind da und korrodieren nach Jahrzehnten im Wasser.