Betrügerische Anrufe: Junger Rosenheimer legt Gold vor die Tür

Normalerweise fallen ja meistens Ältere auf betrügerische Anrufe herein. Diesmal aber war das Opfer ein junger Mann. Die Polizei warnt vor der Masche, auf die der Rosenheimer hereinfiel: Goldbarren und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrages legte der Mann am Mittwoch vor seine Haustür. Dort hat sie ein unbekannter Geldabholer - abgeholt! Dass der junge Mann von Betrügern hereingelegt worden war, merkte er erst später. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Angstmache vor Einbrechern und ein falscher Hauptkommissar

Die Betrüger hatten den Mann am Telefon in Gespräche verwickelt und ihm erzählt, in der Nachbarschaft sei eine bewaffnete rumänische Einbrecherbande unterwegs. Deshalb werde ein Hauptkommissar der Polizei die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen.

Der junge Mann legte daraufhin am frühen Mittwochnachmittag Goldbarren und Goldschmuck vor die Haustüre. Der Abholer konnte die Wertgegenstände an sich nehmen und unerkannt verschwinden.

Verhaltenstipps der Polizei

Seit langem sind die Maschen der Betrüger eigentlich bekannt, und die Polizei wird nicht müde, davor zu warnen und gibt folgende Verhaltenstipps:

1. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, etwa weil angeblich in der Nähe eingebrochen wurde oder unbedingt eine Kaution zu zahlen sei. Legen Sie einfach auf!

2. Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!

3. Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

4. Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!

5. Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie nicht die Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110!

6. Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion.

7. Insbesondere die Jüngeren werden ausdrücklich gebeten: Sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre nahestehenden Verwandten und Bekannten, die Opfer solcher hinterhältigen Anrufe werden könnten.