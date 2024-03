Beschlossene Sache: Reaktivierung der Bahnlinie nach Viechtach

Der Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags hat der dauerhaften Reaktivierung der Bahnlinie zwischen Viechtach und Gotteszell im Bayerischen Wald, Landkreis Regen, zugestimmt. Demnach soll mit dem Fahrplanwechsel im kommenden Jahr der derzeit noch laufende Probebetrieb für den Personenverkehr auf der Strecke in einen Regelbetrieb überführt werden.

Region kämpfte für Bahnlinie

Die noch notwendige Zustimmung im Plenum des Bayerischen Landtags gilt als Formsache. Sie soll in einer der kommenden Sitzungen auf der Tagesordnung stehen, teilte Abgeordneter Stefan Ebner (CSU) am Dienstag mit. "Seit über zehn Jahren kämpft die ganze Region dafür und nun wird der Einsatz belohnt", so Ebner.

Bürgerentscheid führte zu Probebetrieb

Im Jahr 1991 war der regelmäßige Personenverkehr auf der Strecke zwischen Viechtach und Gotteszell eingestellt worden. Daraufhin wurde eine "Wanderbahn" gegründet, die zu besonderen Anlässen die Gleise genutzt hat. Sie fährt nach wie vor mit einem historischen Triebwagen.

Vor acht Jahren wurde nach intensiven Bemühungen in der Region der Personenverkehr auf der Bahnlinie in Form eines Probebetriebs wieder aufgenommen. Zuvor hatte es in einem Bürgerentscheid eine Mehrheit für die Waldbahnreaktivierung gegeben, 64 Prozent stimmten damals für das Projekt.

Ankündigung aus Ministerium sorgte für Verwirrung

Für Verwirrung sorgte dann vor vier Jahren eine Ankündigung aus dem Bayerischen Verkehrsministerium, die Bahnlinie endgültig stilllegen zu wollen. Die Entscheidung ist schließlich aber nach Widerstand in der Region revidiert worden. Der aktuelle Probebetrieb auf der Strecke von Viechtach nach Gotteszell wird von der Länderbahn GmbH betrieben.

Werkstatt trägt zur Reaktivierung bei

Auf der rund 25 Kilometer langen Bahnstrecke wird das sogenannte 1.000er-Fahrgastkriterium, also die Maßgabe, dass werktags mindestens 1.000 Fahrgäste die komplette Strecke nutzen müssen, weiter verfehlt. Allerdings profitiert die Linie davon, dass in Viechtach im Bayerischen Wald die Länderbahn GmbH eine Werkstatt betreibt. Sie sei eine wichtige Serviceeinrichtung für den Bahnverkehr im Freistaat, erklärt der Landtagsabgeordnete Stefan Ebner.

In den vergangenen Jahren ist viel Geld in die Sanierung der Bahngleise und für Schrankenanlagen investiert worden, der Freistaat hat dafür knapp sieben Millionen Euro Fördermittel ausgeschüttet.