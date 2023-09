Scholz "gespannt auf die Memes” – und das Internet liefert

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach seinem Sportunfall mit Augenklappe in der Öffentlichkeit zurückgemeldet und wusste natürlich, was folgen wird: Reihenweise Bildmontagen und Sprüche, die sich an dieser Steilvorlage bedienen.

"Pirat" und "Auge" trenden bei X.com

Im deutschsprachigen Raum trendeten beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) schnell die Begriffe "Augenklappe" und "Pirat". "Bin gespannt auf die Memes", schrieb der Kanzler ja noch dazu - und wurde nicht enttäuscht.

Mit dem zweiten Auge besser sehen?

Dem ZDF kam das Motiv zumindest recht bekannt vor. Und die Piratenpartei begrüßte feixend das "neue Parteimitglied" in ihren Reihen.