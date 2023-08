Artikel mit Video-Inhalten

> Rettung aus Höhle: Besucher haben Felssturz selbst verursacht

Zwei Stunden war eine Wandergruppe am Donnerstag in einer Höhle in der Fränkischen Schweiz verschüttet. Dann wurden die vier Leute unversehrt gerettet. Nun steht fest: Den verhängnisvollen Felssturz hat wohl ein Mitglied aus der Gruppe verursacht.