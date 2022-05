Beckenaufsichten fehlen: Bäder in Nürnberg öffnen nur im Wechsel

Wegen Personalmangels können das Naturgarten-Freibad und das Nordostbad in Nürnberg in den kommenden zwei Monaten nur abwechselnd öffnen. Wie die Stadt mitteilte, wird ab dem 1. Juni je nach Wettervorhersage entschieden, ob das Freibad oder das Hallenbad geöffnet wird. Das Schulschwimmen und Vereinstraining sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Nürnbergs Sportbürgermeister: Sicherheit geht vor

Nürnbergs Sportbürgermeister Christian Vogel (SPD) sagte, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher stehe im Vordergrund. Man wolle immer die volle Stärke an Badeaufsichtspersonal stellen, deswegen müssten die Öffnungszeiten angepasst werden. Die Regelung gilt vorerst bis zum Ende des Schuljahres, dann wird das Nordostbad für die jährliche Überholung ohnehin vorübergehend geschlossen. Bei den anderen Nürnberger Frei- und Hallenbädern bleiben die Öffnungszeiten unverändert.

Auch Bayreuther Stadtbad musste schließen

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Stadtbad in Bayreuth wegen Personalmangels schließen muss. Seit einer Woche ist es dicht. Erst zur Wintersaison im September werde das Stadtbad wieder öffnen können, erklärte Harald Schmidt von den Stadtwerken Bayreuth. Auch die öffentlichen Aqua-Fitness-Kurse müssten entfallen, so Pressesprecher Jan Koch auf BR-Nachfrage. Geldwertkarten und andere gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Schulen und Vereine können Bäder weiter nutzen

So wie in Nürnberg können auch in Bayreuth Schulen und Vereine das Bad weiterhin nutzen, weil sich die Schulen selbst um die Beckenaufsicht kümmern, hieß es. Denn es mangle vor allem an Beckenaufsichten, also jenen, die keine spezielle Ausbildung rund um Schwimmbadtechnik und das Wissen um Gefahrstoffe brauchen, dafür aber ein Rettungsschwimmabzeichen und einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen müssen.

In Deutschland fehlen Hunderte Bademeister

Aber auch Bademeister fehlen in vielen Schwimmbädern. Schon seit Jahren sind "Fachkräfte für Bäderbetriebe", wie der Ausbildungsberuf offiziell heißt, Mangelware.

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagt, dass Hunderte Stellen in Deutschland nicht besetzt werden können. Auch bei den Rettungsschwimmern sei kaum Personal zu finden, nicht zuletzt, weil wegen der Corona-Pandemie Trainingsmöglichkeiten fehlten.