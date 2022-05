Badespaß in Gefahr: Wenn die Bademeister fehlen

Ohne sie läuft im Freibad gar nichts: Bademeister, die die Aufsicht am Beckenrand übernehmen und im Notfall zur Stelle sind. Doch genau sie werden zu einer echten Rarität. Immer weniger junge Menschen machen eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe, wie der Beruf offiziell heißt.

Christian Pscherer hat diese Ausbildung hinter sich: Seit rund 13 Jahren arbeitet er im Familienbad am Plärrer in Augsburg. Das hat seit letztem Samstag wieder geöffnet: "Heute ist es stressig", begrüßt Pscherer die ersten Schwimmerinnen am Montag um 11 Uhr morgens. Stressig ist sein Job vor allem, weil ihm der Nachwuchs fehlt.

Plärrerbad sucht dringend Personen mit Rettungsschwimmer

Das Augsburger Familienbad am Plärrer sucht händeringend nach Rettungsschwimmern und -schwimmerinnen. Noch kann der Betrieb gerade so weiterlaufen, doch wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist ungewiss. In Augsburg müssen sie die Öffnungszeiten noch nicht verkürzen, weil Bademeister fehlen, meint Pscherer.

Nachwuchs bei Schwimmmeistern fehlt

Drei Jahre Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe hat Christian Pscherer hinter sich. Gereizt hat ihn vor allem die sportliche Herausforderung. Der Job, so sagt er, sei mehr, als nur auf das Schwimmerbecken starren - er sei Schwimmer, Techniker und Lebensretter in einem.

Doch junge Menschen schreckt der Beruf ab, der Pscherer so am Herzen liegt: Die Arbeitszeiten sind unpraktisch, denn der Hauptbetrieb in Bädern ist am Wochenende und im Sommer. So nimmt sich auch Pscherer einen Drittel seines Jahresurlaubs immer im Januar. Zudem sei die Ausbildung selbst nicht sonderlich bekannt. Um das zu ändern, wirbt Pscherer als stellvertretender Betriebsleiter des Familienbads am Plärrer in Augsburg regelmäßig bei Jobmessen.

Alltag eines Bademeisters: Techniker, Schwimmer und Lebensretter

Pscherers Arbeitsalltag startet in der Frühsaison um sieben Uhr morgens. Dann steht der Kontrollgang durchs Freibad an: Aufräumen, Becken säubern, Pumpen und Filteranlagen überprüfen. Dreimal täglich prüft er, wie viel Chlor das Badewasser enthält. Denn das Chlor ist wichtig, um Keime im Wasser abzutöten.

Die Verantwortung im Job ist groß. Zwei mal hat der 35-Jährige schon Gäste wiederbelebt. Wenn etwas passiert, dann muss ein Rettungsschwimmer schnell reagieren.

Wie viele Bademeister in Bayern fehlen, dazu gibt es keine genauen Zahlen. Doch die Menge an Stellenausschreibungen spreche für sich, heißt es vom Bundesverband Deutscher Schwimmmeister. Und ohne Bademeister gibt es keinen Badespaß.