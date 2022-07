Bayerwald: Kleine Wasserkraftwerke werden wohl weiter gefördert

Betreiber von kleinen Wasserkraftwerken im Bayerischen Wald können wohl aufatmen: Sie sollen weiter gefördert werden. Wie der FDP-Bundestagsabgeordnete Muhanad Al-Halak aus Grafenau mitteilt, habe sich die Ampel-Koalition am Dienstag auf den massiven Ausbau regenerativer Energien geeinigt, was auch die kleine Wasserkraft miteinschließe. "Den Betreibern kleiner Wasserkraftanlagen würden damit die Existenzsorgen genommen", so Al-Halak.

Wasserkraft vs. Naturschutz

Etwa 150 kleine Wasserkraftanlagen im Bayerischen Wald - von Cham bis Freyung-Grafenau - produzieren rund um die Uhr regenerativen Strom. Genau das, was wegen der Klimakrise und den weniger werdenden Ressourcen aus Russland aktuell gebraucht wird. Dennoch sollte den Kraftwerksbesitzern die Förderung in Form der EEG-Umlage gestrichen werden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollte stattdessen Bäche und Flüsse ökologischer gestalten. Rückenwind bekam er dafür von Naturschutzverbänden. Die Flüsse in ganz Europa seien viel zu stark verbaut. Dämme und Wehre stauten alle paar Flusskilometer das Wasser für Stromturbinen auf, was schlecht für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie sei. In Anlagen ohne Fischtreppen würden die Tiere in den Turbinen verletzt oder getötet, hieß es beispielsweise vom WWF Deutschland.

Ähnlich äußerte sich im BR der Bund Naturschutz in Bayern vor wenigen Wochen. Die Naturschützer kritisieren, dass durch die Anlagen die Artenvielfalt an Flüssen und Bächen leide. Das Kraftwerk selbst versperre Fischen und anderen Arten den Weg. Die für die Energiegewinnung nötige konstante Stauhöhe bringe die lebensnotwendigen Flusswasserschwankungen zum Erliegen.

Ende der Wasserkraft im Bayerwald abgewendet

Das hätte womöglich das Aus für viele kleine Wasserkraftanlagen in Ostbayern bedeutet. "Ausgerechnet jetzt in der Gas- und Ukrainekrise", sagte dazu der Umweltingenieur Christoph Pfeffer aus Regen, der seit Jahren kleine Anlagen saniert.

Nun scheint das Ende jedoch abgewendet zu sein. Wind, Photovoltaik und Wasserkraft sollen als regenerative Energien in Zukunft absolut gleichbehandelt werden. Wasserhaushalts- und Einspeisegesetz bleiben dabei unangetastet. Auch Anlagen, die in diesem oder im kommenden Jahr entstehen, sollen weiterhin Fördermittel erhalten, so steht es im Gesetzespaket. Dieses muss am Freitag noch verabschiedet werden.

Kraftwerksbetreiber: Wir sind zuverlässige Stromlieferanten

Die Tinte ist also noch nicht getrocknet, dennoch freut sich Klaus Schuster, einer der Besitzer eines kleinen Wasserkraftwerks im niederbayerischen Bayerwald-Landkreis Freyung-Grafenau. "Ich bin sehr erleichtert, wenn das so kommt. Dann kann ich weiterhin meinen Beitrag zur regenerativen Energie leisten."

Mehr zum Thema: Mit Sonne, Wind und Meer zur Energiewende

Sein Kraftwerk Luisenfels in Spiegelau existiert bereits seit 1958. Es ist "eingewachsen" in den Wald und produziert im Jahr den Strom für 400 Haushalte in der Gemeinde. "Wir versuchen alle Umwelt-Auflagen zu erfüllen - Flächenausgleich, Fischtreppen. Ohne die Förderung sind diese Umbauten aber nicht möglich und viele Kraftwerke hätten den Status Quo erstmal beibehalten, bevor sie hätten schließen müssen", so Schuster.

"Unbegreiflich, denn mit einem 90-prozentigen Wirkungsgrad sind wir zuverlässigere Stromproduzenten als Solar- oder Windkraft. Außerdem sind die Anlagen schon da, man muss keine neuen bauen", sagt er und will damit die Argumente von Naturschützern entkräften, die gefordert hatten, statt kleine Kraftwerke zu subventionieren, lieber in größere zu investieren, beziehungsweise die Windkraft voranzutreiben.