Erneuerbare Energien: Niederbayern und die Oberpfalz ganz vorn

In Niederbayern und der Oberpfalz haben Erneuerbare Energien bayernweit den größten Anteil am Gesamtstromverbrauch. So beziehe der Regierungsbezirk Oberpfalz aktuell bereits knapp 60 Prozent seines gesamten Stromverbrauchs aus regenerativen Energien, teilt die Bezirksregierung am Dienstag mit. Demnach konnte der Anteil grüner Energie binnen zwei Jahren um fast zehn Prozent gesteigert werden.

Niederbayern ist Spitze

Den Spitzenplatz belegt aktuell Niederbayern mit einem Anteil von 86,7 Prozent. Das geht aus einer Mitteilung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. vom Januar 2022 hervor. Laut vbw-Berechnungen würde das technische Potenzial von Wind- und Solarenergie in Niederbayern bei 166 Prozent des Bedarfs liegen. Im Vergleich: Bayernweit wird aktuell etwa die Hälfte des Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien gewonnen (53,5 %).

Nur ein Zwischenstopp

Das sei zwar positiv, sagte der Oberpfälzer Regierungspräsident Walter Jonas: „Doch dürfen wir uns auf den aktuellen Zahlen nicht ausruhen und müssen die Energiewende weiter vorantreiben.“

Keine Angst vor Windrädern

Wichtiger Baustein seien dabei auch die sogenannten Windkümmerer. Sie sollen Ängste und Widerstände in der Bevölkerung gegen Windräder abbauen helfen. Zudem gebe es Aktionen, um den Bürgern die Vorteile von zu Hause gewonnenem Sonnenstrom näher zu bringen.

Photovoltaik und Windenergie ganz vorn

Spitzenreiter in der Oberpfalz ist der Landkreis Neumarkt bei den Erneuerbaren Energien: Ihr Anteil am Gesamtstromverbrauch liegt hier rechnerisch bei 127 Prozent, hieß es. Knapp die Hälfte des Gesamtstromverbrauchs im Landkreis wird durch Windenergie abgedeckt (47,5 Prozent). Mit 93 Prozent Anteil am Gesamtverbrauch folgt der Kreis Regensburg. Über die Hälfte des Bedarfs wird hier durch Photovoltaik-Anlagen erzeugt.