Ungewöhnlicher Hilferuf: Tafelmitarbeiter zeigen sich nackt

Nacktkalender ein Hilfeschrei der Tafel

Immer weniger Spenden kommen bei der Tafel an. Neben Lebensmittelspenden fehlt es an Geld für die Betriebskosten von rund 25.000 Euro monatlich und an Ehrenamtlichen, die mit anpacken. Der Fotokalender ist ein Hilfeschrei, sagt Jonah Lindinger, Vorsitzende der Tafel Regensburg. "Wir können nicht den Kühlschrank zwei Grad wärmer drehen und auch keinen Kilometer weniger fahren, denn die Lebensmittel müssen wir selbst abholen", erklärt Lindinger. "Unterm Strich: Wir können nicht sparen. Wir brauchen Hilfe und vor allem Aufmerksamkeit."

120 Ehrenamtliche stemmen die Tafel - gebraucht werden doppelt so viele

Die Regensburger Tafel ist eine der größten in Deutschland, rund 1.500 bedürftige Haushalte haben einen Berechtigungsausweis. Neue werden momentan nicht ausgestellt. Die wenigen Lebensmittel, die da sind, reichen gerade so für die rund 220 Taschen, die hier viermal wöchentlich ausgegeben werden. 120 Ehrenamtliche stemmen die Tafel. Viel zu wenig, sagt Lindinger. "Wir bräuchten eigentlich doppelt so viele Helferinnen und Helfer."