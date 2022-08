Bayern-Wetter: Gewitter ab dem Nachmittag möglich

Wieder erlebte Bayern einige Hitzetage, doch eine Kaltfront rückt bereits an. Sie bringt neben Abkühlung auch einige Schauer und Gewitter mit in den Freistaat, die mit Starkregen und schweren Sturmböen sogar kräftig ausfallen können. Dennoch wird sich an der Trockenheit in weiten Teilen Bayerns vorerst nicht viel ändern: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gerade in Franken nicht flächendeckend regnen wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Heute örtlich Starkregen und schwere Sturmböen

Der Freitag wird in vielen Regionen Bayerns zunächst noch einmal heiß. 30 Grad sind vielerorts drin, im Regensburger Raum dürften es sogar 35 Grad werden. "Im Tagesverlauf ziehen dann aber schon ein paar Wolken von Westen auf", erläuterte der Fachmann. Am Nachmittag und Abend kämen dann einzelne Schauer und Gewitter hinzu, die örtlich auch Starkregen und schwere Sturmböen bereithielten. "Doch viele Orte und Regionen werden noch ganz trocken durch den Tag kommen."