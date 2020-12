08.12.2020, 06:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bayern startet Gämsen-Forschungsprojekt

Wie viele Gämsen es in Bayern gibt, weiß niemand so genau. Jäger und Tierschützer befürchten, die Gämsen könnten in manchen Regionen bald ausgerottet sein. Das bezweifelt die Bayerische Staatsforsten. Ein Forschungsprojekt soll Klarheit bringen.