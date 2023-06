Influencer-Aktion in Regensburger Supermarkt: Sperrung notwendig

Unabhängig von den Räumungsmaßnahmen der Polizei gerieten zwei Jugendliche in Streit. Ein 14-Jähriger schlug einem Gleichaltrigen ins Gesicht. Dieser trug eine blutende Wunde an der Unterlippe davon. Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen Körperverletzung.

Aktion wurde am Nachmittag aus Sicherheitsgründen beendet

Gegen 14.30 Uhr entschied der Veranstaltungsleiter, die Werbeaktion aus Sicherheitsgründen zu beenden. Die Teilnehmer wurden darüber informiert und die Influencer reisten ab. Daraufhin verließen die meisten den Veranstaltungsort in Richtung Innenstadt. Gegen 17.15 Uhr sammelten sich erneut rund 200 Jugendliche am Hauptbahnhof Regensburg, verhielten sich jetzt aber ruhig, so die Polizei.

Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit München unterstützten das Bundespolizeirevier Regensburg vor Ort. Es kam zu keinen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Bis auf den 14-jährigen Jungen wurden weder Veranstaltungsteilnehmer noch Polizeibeamte verletzt.