Baustelle bereit – aber Telekom sagt Glasfaserausbau wieder ab

Durch Zöschingen führt gerade nur eine Schotterpiste: Die Ortsdurchfahrt wird saniert. Da die Straße deswegen gerade aufgerissen ist, nutzt die Gemeinde die Gelegenheit, um auch gleich neue Abwasserrohre zu verlegen. Auch der Stromnetzbetreiber erneuert Leitungen. Nur die Telekom lässt sich die Chance entgehen. Obwohl schon alles ausgemacht wurde, hat der Konzern den Einbau von Glasfaser-Leerrohren kurzfristig wieder abgesagt. Doch warum?

Bürgermeister nennt Telekom "Saftladen"

Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter (CSU) jedenfalls ärgert sich und nennt die Telekom im Gespräch mit BR24 einen "Saftladen". Er sei "erschüttert und irritiert". Der Einbau der Leerrohre sei fest vereinbart gewesen. Die Telekom hätte das Material schon angeliefert und die Schächte entlang der Straße wären schon ausgehoben. Doch dann meldete die Telekom laut Bürgermeister Budgetschwierigkeiten.

Gemeinde bietet Telekom 40.000 Euro Zuschuss

Die Gemeinde wollte jedoch unbedingt verhindern, dass sie die neue Ortsdurchfahrt für das spätere Glasfasernetz ein weiteres Mal aufreißen muss. Deshalb habe man der Telekom einen Zuschuss von mehr als 40.000 Euro angeboten, berichtet Bürgermeister Tobias Steinwinter. Und das, obwohl die Telekom den Einbau eigentlich komplett selbst bezahlen hätte müssen. "Schließlich macht sie damit später auch Geschäfte", sagt Steinwinter. Die Telekom reagierte zunächst nicht. "Wir hatten sozusagen einen Deal", sagt Steinwinter. Nach einer Woche Funkstille habe die Telekom den Deal dann aber doch noch platzen lassen.

Telekom: Straßenbaufirma war zu teuer

Die Telekom erklärt, man habe sich mit der Straßenbaufirma vor Ort nicht einigen können. Die Firma saniert die Ortsdurchfahrt und hätte auch die Leerrohre für die Telekom einbauen sollen. Aber die Firma sei einfach zu teuer gewesen – trotz des Zuschusses der Gemeinde. Man bedauere das, denn man hätte gerne die Gelegenheit genutzt, dort Leerrohre mitzuverlegen.

Telekom-Sprecher: "Wir sind nicht schuldfrei"

Den Frust des Bürgermeisters könne man in gewisser Weise verstehen, sagt Telekom-Sprecher Markus Jodl zu BR24: "Wir haben sicherlich zu lange an diesem Projekt festgehalten. Wir hätten es eher stoppen sollen und können. Von daher sind wir da nicht schuldfrei."

In 500 bayerischen Kommunen gleichzeitig Glasfaserausbau

Laut Telekom handelt es sich in Zöschingen aber nicht um ein grundsätzliches Problem. Man baue zurzeit in Bayern in 500 Kommunen gleichzeitig das Glasfasernetz aus. Jedes Bauvorhaben werde einzeln durchgerechnet. "Hier in Zöschingen sind wir nun zu dem Ergebnis gekommen, dass das Projekt nicht durchgeführt werden kann", sagt Sprecher Markus Jodl.

Vorwurf: Telekom vernachlässigt ländliche Gebiete

Für Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter ist seine Gemeinde ein typisches Beispiel dafür, wie die Telekom ländliche Regionen vernachlässige. Die Telekom versuche dorthin zu gehen, wo sie maximal Gewinn herausschöpfen könne. In ländlichen Gebieten scheine es dem Eindruck des Bürgermeisters nach wohl so zu sein, dass die Telekom dort nicht so gerne hingehe, "weil sich da der Euro nicht so schnell verdienen lässt", sagt Steinwinter.

Einbau der Leerrohre kostet Zöschingen 160.000 Euro

Ob die Gemeinde rechtlich gegen die Telekom vorgeht, sei noch nicht klar, sagt der Bürgermeister zu BR24. Die letzten Tage sei er mit etwas Anderem beschäftigt gewesen: Denn die Leerrohre liegen mittlerweile trotzdem in der Erde. Aber nicht die von der Telekom. Ein anderer Netzbetreiber habe kurzfristig die Planung übernommen. Den Einbau muss die Gemeinde allerdings erst einmal komplett selbst finanzieren. Für die geplanten zwei Bauabschnitte seien das rund 160.000 Euro. Geld, dass der kleinen Gemeinde nun zum Beispiel für die Instandhaltung des Kindergartens fehle.