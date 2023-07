Betrugsvorwürfe in Seeg: Wie es im Caritas-Heim jetzt weitergeht

Nach den Betrugs- und Untreuevorwürfen in Millionenhöhe gegen den Seeger Bürgermeister Markus Berktold bekommt die Caritas-Stiftung Seeg nun einen Notvorstand. Das teilte der Anwalt des Caritasverbands in Augsburg, Stefan Kiefer, am Montag mit.

Bürgermeister als Vorstand – trotz U-Haft

Das Amtsgericht Kempten habe dem entsprechenden Antrag von Kirchenstiftung Seeg und Caritasverband jetzt stattgegeben. Wochenlang hatte sich der inhaftierte Bürgermeister Markus Berktold als bisheriger Vorstand des Caritas-Stifungs-Vereins in Seeg geweigert, den Weg für einen Notvorstand freizumachen. Inzwischen hat er laut Amtsgericht aber seine Verhinderung eingeräumt. Damit können die Kirchenstiftung in Seeg und der Caritasverband Augsburg jetzt einen Notvorstand einsetzen.

Wer den Vorstand jetzt übernimmt

Der Seeger Franz Gast, früherer Geschäftsführer des Kreiscaritasverbands im Ostallgäu, wird den Verein nun übergangsweise leiten und neue Mitglieder aufnehmen. Nach den Sommerferien soll eine erste Mitgliederversammlung stattfinden. Dann sollen ein neuer Vorstand gewählt und alte Beschlüsse aufgehoben werden.

Das sind die Betrugsvorwürfe

Seit Januar sitzt der Seeger Bürgermeister Markus Berktold wegen des Verdachts auf Betrug und Untreue in Untersuchungshaft. Gemeinsam mit dem früheren Leiter des Caritasheims soll er über Scheinrechnungen Coronahilfen in Höhe von 1,3 Millionen Euro erschlichen haben. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Bürgermeister vor, als Vorsitzender bei dem Verein "Caritas-Stiftung Seeg" rund 1,4 Millionen Euro veruntreut zu haben. Für den Bürgermeister und den früheren Heimleiter gilt die Unschuldsvermutung.

Warum der tatsächliche Schaden noch höher sein könnte

Nach Angaben des Rechtsanwalts des Augsburger Caritasverbands könnte der tatsächliche Schaden bei der Caritas-Stiftung Seeg aber noch deutlich höher liegen: Der Verein habe in der Amtszeit Berktolds ein Barvermögen von 2,4 Millionen Euro verloren, sagt Stefan Kiefer.

Seit Mitte Januar bemühten sich die Kirchenstiftung vor Ort und der Caritasverband der Diözese Augsburg, den Verein wieder handlungsfähig und von Markus Berktold unabhängig zu machen. Mit dem neuen Notvorstand ist das laut Anwalt Kiefer nun gelungen. Der Verein sei zwar wirtschaftlich geschwächt, besitze aber weiter sein Immobilienvermögen. "Der Caritasverband der Diözese Augsburg wird den jetzt bestellten Notvorstand bei seinen weiteren Schritten und die Absicherung der Pflege vor Ort weiter im Rahmen seiner Möglichkeiten begleiten und unterstützen", so Rechtsanwalt Kiefer.