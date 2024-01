Bauernproteste: 3.400 Fahrzeuge in Oberfranken – drei Unfälle

Rund 3.400 Fahrzeuge sind am Montagmittag im Rahmen der Bauernproteste in Oberfranken auf den Straßen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von BR24 mitteilte, laufen im Regierungsbezirk inzwischen rund 30 angemeldete Aktionen – mit rund 5.500 Teilnehmern. Am späten Vormittag hatten die Beamten noch von 2.500 teilnehmenden Fahrzeugen gesprochen.

Bauernproteste in Oberfranken: Schwerpunkt in Bayreuth

Ein Schwerpunkt der Proteste ist der Volksfestplatz in Bayreuth mit 700 Fahrzeugen. Auch in Wunsiedel haben sich laut Polizei am Mittag bereits 600 Traktoren versammelt. Während in Forchheim und rund um Kronach jeweils etwa 400 Fahrzeuge vor Ort sind, ist die Lage in Bamberg bislang noch verhältnismäßig überschaubar: Die Polizei habe viel mehr als die momentan 130 Fahrzeuge erwartet. Zu einem größeren Verkehrschaos sei es in Oberfranken aufgrund der Protestaktionen nicht gekommen.

Allerdings entstehen immer wieder Aktionen, bei denen Traktoren unangemeldet in Kolonnen fahren. So haben sich beispielsweise beim Lager von Amazon nahe Hof Fahrzeuge versammelt, um geschlossen zu der Kundgebung nach Wunsiedel zu fahren, so der Polizeisprecher weiter.

Frau bei Unfall mit Traktor verletzt

In Oberfranken ist es im Zuge der Bauernproteste zu drei Verkehrsunfällen gekommen, unter anderem auf der B4 bei Breitengüßbach im Landkreis Bamberg und in Kasendorf im Landkreis Kulmbach. Bei diesem Unfall wollte ein an der Spitze fahrender Traktor eines Konvois ein Hindernis umfahren und wechselte dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben haben Traktoren am Morgen in ganz Oberfranken Autobahnauffahrten blockiert, etwa auf der A70 bei Scheßlitz und Stadelhofen im Landkreis Bamberg und bei Schirradorf im Landkreis Kulmbach. Polizeistreifen erteilten den Verursachern Platzverweise und lösten die Blockaden nach einiger Zeit wieder auf. Das Geschehen sei sehr dynamisch, sagte ein Polizeisprecher gegenüber BR24. Auf der A93 bei Thierstein im Fichtelgebirge haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden Stroh und Mist auf der Fahrbahn verteilt. Die Autobahnmeisterei habe die Fahrbahn säubern müssen. Auf der B4 bei Coburg fuhren Traktoren im morgendlichen Berufsverkehr nebeneinander, sodass Autofahrer nicht überholen konnten.