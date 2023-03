Bartgeier in Nürnberg adoptieren Küken "Wastl" aus Österreich

Eigentlich sollte das Bartgeier-Paar im Tiergarten Nürnberg nach fünf erfolgreichen Aufzuchten wieder eigene Junge bekommen. Weil das in diesem Jahr nicht klappte – ein Ei war unbefruchtet, im anderen starb der Embryo noch vor der Schlupf – wurden die beiden zu Adoptiv-Eltern. Seit Kurzem lebt der kleine Wastl aus Österreich bei dem Bartgeier-Paar und fühlt sich wohl bei ihnen.

Adoptiv-Eltern füttern Bartgeierküken

Das Bartgeierküken kommt aus der Zuchtstation Haringsee in Österreich. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, schlüpfte Wastl am 6. März. Zuvor sei es in einem speziellen Brutapparat bebrütet worden, der sogenannten Kunstbrut. Mitte März kam der Jungvogel im Tiergarten an. Dort hätten die Adoptiv-Eltern das Küken gut angenommen, fütterten und pflegten es, heißt es. Die Erleichterung darüber ist im Tiergarten groß, denn zum einen wurden die beiden Bartgeier bislang noch nicht als Ammen eingesetzt – zum anderen war der Transport eines so jungen Kükens durchaus aufwändig.

Küken-Transport im warmen Nest

Wastl sei in einem warmen Nest transportiert worden, dauernd betreut von einer erfahrenen Pflegerin, so die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung. „Über die spezifischen Lautäußerungen des Winzlings konnte die routinierte Betreuerin erkennen, ob und wie sie reagieren muss, um das Wohlbefinden des empfindlichen Jungvogels sicherzustellen“, berichtet der Gründer und wissenschaftliche Leiter der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee, Dr. Hans Frey. Das Brutpaar im Tiergarten Nürnberg sei eines der ältesten und erfolgreichsten im ganzen europäischen Zuchtnetz und erfülle auch als Adoptiv-Eltern eine wichtige Funktion. Wenn Wastl groß ist, soll auch er in der Zucht eingesetzt werden und für Nachwuchs sorgen.