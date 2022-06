Bartgeier Dagmar und Recka getauft und ausgewildert

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Nationalpark Berchtesgaden haben zum zweiten Mal zwei junge Bartgeierweibchen ausgewildert. Bei einer Pressekonferenz wurden sie auf die Namen Dagmar und Recka getauft. Es war ein nasskalter Empfang für die Vögel, die aus einer Aufzuchtstation in Andalusien kommen: Unter strömendem Regen wurden sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) war dabei.

Dagmar und Recka wiegen bereits fünf Kilo

Der Medienandrang war groß, auch Schaulustige waren extra zum Klausbachhaus gekommen, um die Bartgeier aus nächster Nähe zu bestaunen: Ein imposanter Anblick sind sie mit ihrem grauen Gefieder, dem roten Ring um die Augen und ihrem Bart am spitzen Schnabel. Fünf Kilogramm bringen die Bartgeiermädchen schon auf die Waage. Sind sie dann mal ausgewachsen, können sie eine Flügelspannweite von fast drei Metern bekommen. Der Bartgeier gehört damit zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt.

Ranger und Mitarbeiter des LBV luden die Geier schließlich in Holzkisten und trugen sie zu Fuß – zum Teil über steiles Berggelände und im strömenden Regen – zur Felsennische am Fuß des Knittelhorns im Klausbachtal.

Bartgeier müssen sich erst anfreunden

Rund zwei Stunden später dann die frohe Nachricht: Die Bartgeier und ihre Begleiter sind sicher in der Felsennische angekommen. Sie bekamen ihre GPS-Sender, damit die Experten die Position der Geier verfolgen können. Ab sofort sind die Bartgeier nun auf sich allein gestellt. Da sie in verschiedenen Gehegen in Spanien aufgewachsen sind und sich beim Zwischenaufenthalt im Tiergarten Nürnberg nur durch eine Trennwand etwas sehen konnten, lernen sich die beiden jetzt erst richtig kennen. "Das kann ruppig werden", sagte Projektleiter Toni Wegscheider vom LBV. "Aber die werden sich schon zusammenraufen."

"Heute ist ein guter Tag für die Artenvielfalt", sagte Umweltminister Glauber, dessen Ministerium das Projekt bis Ende 2023 unterstützt. Die Rückkehr der Greifvögel nach Bayern sei ein "Meilenstein für den Artenschutz". Partner des Projekts ist auch der Tiergarten Nürnberg mit seiner Quarantänestation in Schwaig.