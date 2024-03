Bartgeier-Küken geschlüpft – bald auf dem Weg nach Berchtesgaden

Die Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden bekommen bald Verstärkung. Denn die ersten Küken sind geschlüpft. Aktuell befinden sich die jungen Raubvögel noch in den 40 Zoos und Zuchtzentren, die sich am Europäischen Zuchtprogramm zum Erhalt der gefährdeten Vögel beteiligen. In wenigen Wochen werden die Küken dann den jeweiligen Freilassungsregionen zugewiesen, darunter auch dem Nationalpark Berchtesgaden.

Woher die Bartgeier-Küken dieses Mal kommen, aus Österreich, oder wie in den ersten beiden Jahren aus Spanien, das wissen weder der Landesbund für Vogelschutz, noch der Nationalpark Berchtesgaden.

Geschlecht steht erst im Alter von 90 Tagen fest

Und auch das Geschlecht der Nachfolger für die Bartgeier Bavaria, Recka, Dagmar, Sisi und Nepomuk steht erst im Alter von etwa 90 Tagen fest und wird per Blutprobe ermittelt. Ausgewildert werden die Jungvögel vermutlich irgendwann im Frühsommer, wenn es ihr Wachstum zulässt. Was fest steht: Es werden wieder zwei Bartgeier sein, die in der Felsnische oberhalb der Halsgrube ausgewildert werden.

Noch Jahre bis Bartgeier wieder heimisch wird

Die in der ersten Generation 2021 ausgewilderte Bavaria ist bereits in Nachbarschaft zum Nationalpark im Salzburger Tennengebirge sesshaft geworden. In zwei Jahren könnte sie dort mit einem Partner einen ersten Brutversuch starten. Die noch jüngeren Bartgeier Recka, Dagmar, Sisi und Nepomuk sind dagegen noch auf Erkundungsflügen nach Nahrung und potentiellen Revieren.

Einige dieser Vögel werden vermutlich in die Umgebung des Nationalparks zurückkehren und sich in einer geeigneten Gebirgsregion der bayerischen oder österreichischen Berge niederlassen. Bis der Bartgeier endgültig wieder in Bayern heimisch geworden ist, werden noch einige Jahre vergehen. Das Programm soll den früher ausgestorbenen Raubvogel im nördlichen Alpenraum wieder heimisch machen.