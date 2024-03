Probealarm: Was die Sirenentöne bedeuten und wie sie klingen

An diesem Donnerstag wird es wieder für eine Minute laut in Bayern: Ab 11 Uhr findet in weiten Teilen des Landes ein Probealarm für die Bevölkerung statt mit Sirenen, Warn-Apps und SMS-Benachrichtigung. Ziel sei es, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die Warnung der Bevölkerung zu proben, teilte das bayerische Innenministerium mit. Aber die Sirenen klingen nicht immer gleich. Was bedeuten die einzelnen Töne?

Sirene dreimal: Signal an die Feuerwehr

Die Sirene heult dreimal in einem Dauerton von je zwölf Sekunden und mit je zwölf Sekunden Pause dazwischen: Laut Innenministerium werden damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Sie sollen zur Feuerwache kommen, um zum Einsatz zu fahren.