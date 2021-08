GDL-Streik: Gestrandet - Zum Glück mit Hängematte

Es ist der zweite Tag des DL-Streiks. Auch heute waren am Münchner Hauptbahnhof wieder zahlreiche Reisende davon betroffen. Auch ein Radlurlauber aus Kaufbeuren, der zumindest die richtige Streikausrüstung mit dabei hatte.

Wegen Bahnstreik: Eigentlich keine Zugfahrt geplant

Sergio van Dijk - alleine unterwegs im Urlaub, mit seinem Fahrrad. Er wusste schon, dass da ein Bahnstreik kommen würde. Er sagt, er wäre nie auf die Idee gekommen, bei Streik Zug zu fahren. Aber dann hatte er Pannen mit seinem Rad, innerhalb weniger Stunden mehrere Platten. So entschied er sich in Landshut, die Reise abzubrechen und zurück in die Heimat nach Kaufbeuren zu fahren.

Gestrandet am Bahnhof: Mit Hängematte

Mit dem Zug kam er nur bis nach München. Da hätte er am Montagabend noch einen Zug nach Kaufbeuren erwischen können, der ist aber wegen des Streiks ausgefallen. Es war dann schon spät und Sergio hat auf den ersten Zug am nächsten Tag nach Kaufbeuren gewartet. Um kurz nach vier sollte der gehen.

"Dann ist mir eingefallen, bin ja auf Fahrradtour, hab Schlafsachen dabei. Habe dann Hängematte am Gleis aufgespannt, möglichst weit entfernt von Bahnhofshalle. So konnte ich wenigstens bisschen schlafen und jetzt wieder auf neue Züge hoffen." Sergio van Dijk

Sergio ist dann um 4 Uhr aufgestanden und zum Gleis gelaufen, wo sein Zug abfahren sollte. Doch der fiel dann auch aus. Sergio nimmt es mit Humor. Für den Streik hat er Verständnis. Nur eine Sache hat ihn geärgert. Er schaut regelmäßig in die App der Deutschen Bahn – und der Zug, den er in der Früh nehmen wollte, war nicht der Ausfall-Liste. Viele Leute standen am Gleis und ärgerten sich.

Wieder fällt ein Zug aus - Wieder wird die Hängematte aufgespannt

Der nächste Zug um 7 Uhr nach Kaufbeuren ist auch ausgefallen. Am Vormittag war er immer noch am Münchner Hauptbahnhof. Er hat dann, um die Wartezeit bequemer zu überbrücken, einfach wieder seine Hängematte aufgespannt.