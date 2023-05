Bär im Oberallgäu: Das sind die Verhaltensregeln und Strategien

"Die Sichtung des Bären ist ein Problem - vor allem für die Alp- und Landwirtschaft", das hat die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) auf einer am Dienstag eigens einberufenen Pressekonferenz eingeräumt. Die Behörden riefen Wanderer dazu auf, aufmerksam zu sein. Nutztierhalter sollten ihre Herden nachts in Ställen unterbringen. Vor allem für die Alphirten sei es eine Krisensituation, denn sie hätten Angst vor dem Raubtier - nicht nur wegen ihrer eigenen Tiere.

Sorge um die Kleinhirten

Im Allgäu ist es üblich, dass sich auch Kleinhirten im Alter von etwa zehn Jahren um Rinder auf den Alpweiden kümmern. Sie sind dann alleine mit den Tieren auf einer Bergweide. "Was passiert, wenn da plötzlich ein Bär auftaucht?" , verdeutlichte die Landrätin die schwierige Situation der Älpler. Gleichzeitig mahnte sie aber auch zu Gelassenheit.

Baier-Müller will nach der Sichtung eines Braunbären im Hintersteiner Tal nun eine gemeinsame Initiative starten. Sie plane, die Alpenlandkreise mit den Alpwirtschaftlichen Vereinen des Allgäus und von Oberbayern zusammenzubringen, um gemeinsam Handlungsstrategien auf den Weg zu bringen. Diese sollen dem Schutz von Tier und Mensch dienen. Im Allgäu war das letzte Mal im Oktober 2019 ein Bär aufgetaucht.

Was der Bär im Allgäu sucht

Laut Markus Haug, dem für Naturschutz zuständigen Abteilungsleiter des Landratsamts Oberallgäu, leben die Jungtiere rund zwei Jahre lang bei den Elterntieren. Danach machten sich die männlichen Braunbären auf die Suche nach einem Weibchen. Dazu können sie weite Strecken zurücklegen. Auch der jetzt im Oberallgäu gesichtete Bär könnte auf Wanderschaft und Brautschau sein.

Baier-Müller merkte an, die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass er weiterziehen werde, wenn er hier kein Weibchen finde. Dieser Meinung ist auch der Artenschutzexperte für große Beutegreifer beim Bund Naturschutz in Bayern, Uwe Friedel. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) geht er davon aus, dass derzeit höchstens zwei Bären in Bayern auf Wanderschaft sind.

Was tun, wenn der Bär bleibt?

"Wenn der sich hier ansiedelt, dann wird man etwas tun müssen. Wobei man eben immer sagen muss, etwas tun, heißt nicht automatisch schießen", erklärt die Landrätin. Eine Überlegung sei es, das Tier mit einem GPS-Sender auszustatten, um es besser verfolgen zu können. Um den Bären loszuwerden, müsse man ihn womöglich gar nicht abschießen: "Man kann auch darüber nachdenken, ihn zu betäuben und woanders hinzubringen, wo er besser hinpasst", erklärte Baier-Müller.

Baier-Müller regte in diesem Rahmen auch einen Austausch mit dem Trentino an, um von den Erfahrungen dort profitieren zu können. In der italienischen Region - rund 150 Kilometer von Bayern entfernt - lebt eine Population von etwa 100 Tieren.

Verhaltensregeln bei einer Begegnung mit dem Bären

Für das Landratsamt stehe der Schutz der Bevölkerung sowie der Alpwirtschaft im Mittelpunkt. Die Landrätin verweist auf die empfohlene Verhaltensweise.

"Gelassenheit und Achtsamkeit. Und bei einer Begegnung den geordneten Rückzug antreten, nicht auf das Tier zugehen." Indra Baier-Müller, Landrätin des Oberallgäus

Auch der Bären-Experte vom Bund Naturschutz betont, wie wichtig es ist, sich als Mensch gegenüber den Raubtieren richtig zu verhalten. Ein typisches Problem sei etwa, dass Müll nicht verschlossen werde und die Bären dann den Abfall nach Nahrung durchsuchten. Dadurch können sich die Tiere an Siedlungen als Futterquelle gewöhnen. Auch Wildfütterstellen für Rehe im Wald würden letztlich Bären anlocken.

Wie groß das Gefahrenpotential des Bären für die Alp- und Landwirtschaft in der Region ist, das soll im Rahmen des geplanten Austauschs mit allen Betroffenen der Alpenlandkreise und dem Alpwirtschaftlichen Verein thematisiert werden. Die Situation sei für alle neu, man müsse sich zusammentun, um Antworten zu finden, so die Landrätin. Klar ist: Mit Zäunen könnten die Weidetiere in den Bergen nur schwer geschützt werden.

Nur besonders gefährliche Bären abschießen

Ein Abschuss des Braunbären sei nur die Ultima Ratio, legte der Naturschutzexperte aus dem Landratsamt, Markus Haug, dar. Weil die Spezies der Braunbären streng geschützt ist, müsste das Tier für eine Abschussgenehmigung zuerst als besonders gefährlich eingestuft werden - und sich dafür entsprechend verhalten.

Deshalb müsse der im Oberallgäu gesichtete Bär jetzt erst einmal so gut wie möglich beobachtet werden. Dem stimmte auch Landrätin Baier-Müller zu. Über "das Ultimative" müsse man nachdenken, wenn sich das Tier als "Problembär" herausstelle, weil er sich beispielsweise an Menschen gewöhnt oder in die Wohngebiete kommt.