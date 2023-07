Wenn die Ganztagsklasse aufgelöst wird, weil ein Kind wegzieht

Klenzeschule ist kein Einzelfall

Die Ganztagsbetreuung ist in Bayern nach wie vor eine Baustelle. Die Klenzeschule in München ist kein Einzelfall, sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. Dem Verband seien viele Fälle bekannt, wo gebundene Ganztagsklassen am Start waren und nicht mehr angeboten werden könnten. "Und zwar, weil zu wenig Kinder da sind, aber auch, weil zu wenig Lehrer und Lehrerinnen da sind", sagt Fleischmann. Manchmal fehlen also Kinder, um die Klassen zu bilden, manchmal die Lehrkräfte, um sie zu betreuen.

Bayern ist Schlusslicht bei der Ganztagsbetreuung

Ab 2026 soll jedes Grundschul-Kind in Deutschland ein Recht auf Ganztagsbetreuung haben, so die Pläne der Bundesregierung. Es soll bei den ersten Klassen und bis 2029 alle vier Klassen umfassen.

Ein ehrgeiziges Ziel, von dem Bayern noch meilenweit entfernt ist. Laut aktuellen Zahlen des Bundes-Familienministeriums werden in Bayern 36 Prozent der Schulkinder betreut. Der Bedarf liegt aber bei 59 Prozent. Das bayerische Sozialministerium dementiert diese Zahlen. Die Mittagsbetreuung sei nicht eingerechnet. Und deswegen seien derzeit 56 Prozent der Grundschulkinder betreut, so die Ulrike Scharf.

Dennoch: Bayern gehört zu den Schlusslichtern im deutschlandweiten Vergleich. Planungssicherheit gibt es keine für die Eltern. Hinzu kommt, dass die Zuständigkeiten komplex sind. Das Kultusministerium ist für die Grundschulen verantwortlich, das Sozialministerium für den Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung.

Kultusminister Piazolo versucht zu beruhigen

Ist der Fall an der Münchner Klenzeschule also ein fatales Signal für andere Eltern? Davon will der bayerische Kultusminister Piazolo nichts wissen. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk kommentiert er die Berechnungsgrundlagen des Schulamts nicht – obwohl das Schulamt seinem Ministerium unterstellt sind. Er betont aber, dass das alles normale Vorgänge seien. Schülerzahlen würden nun einmal schwanken. Die Eltern hätten ja noch Zeit Werbung zu machen, damit die nötige Anzahl wieder erreicht wird. "Das ist kein Einzelfall, sondern es ist jetzt genau die Phase, wo die Klassenbildung stattfindet, wo man schauen muss, was kommt zustande, was nicht", betont der Minister. Aber das Ziel sei natürlich, Angebote aufrecht zu erhalten, so wie an der Klenzeschule.

Eltern wollen nicht aufgeben

Die Eltern von der Klenzeschule in München geben sich kämpferisch: Sie wollen es sich nicht gefallen lassen, dass ihre Ganztagsklasse einfach aufgelöst wird. Sie haben verschiedene Petitionen eingereicht und Unterschriften gesammelt. Für sie geht im neuen Schuljahr um alles, sagt Mutter Liane. Sie spricht von einer familienunfreundlichen Politik: Entweder man habe im Herbst 20 Schlüsselkinder, die durch das Viertel irren, oder die Eltern würden ihre Jobs verlieren. "Wahrscheinlich geht es wieder zu Lasten der Frauen", sagt die Mutter. "Seien wir doch mal ehrlich: Wir Frauen haben schon in der Pandemie zurückgesteckt und werden es wieder tun." Derzeit wird vom Schulamt geprüft, ob man noch irgendetwas tun kann. Die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.