Ausgezeichnet: Realschule Passau bekommt Digital-Preis

Welche Medien gibt es? Wie produziert man einen Video-Clip? Was sind Fake News? Schüler und Lehrer der Dreiflüsse-Realschule in Passau setzen sich schon seit einigen Jahren mit solchen Fragen auseinander. Mit dem Schulfernsehen "PengTV" sammeln sie praktische Erfahrungen in Produktion und Mediengestaltung. Das alles war der Gesellschaft "Zukunft Digitale Bildung" (ZDB) einen Preis wert: den Award Digitale Bildung.

Ministerpräsident Söder war schon auf Sendung

Die Filmcrew der Realschule arbeitet schon richtig professionell, was Aufnahmen, Schnitt, Produktion und Themensuche angeht. "PengTV" berichtet über das ganz normale Schulleben, greift aber auch heikle Themen wie Müllentsorgung auf und interviewt auch mal Prominente. Sogar Ministerpräsident Markus Söder war schon auf Sendung. Zudem entstehen Erklärvideos, zum Beispiel für Chemie oder Mathe.