Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Augsburgs Naturmuseum enthüllt geheimnisvolle Welt der Gifttiere

Augsburgs Naturmuseum enthüllt geheimnisvolle Welt der Gifttiere

Das Naturmuseum Augsburg präsentiert in einer Sonderausstellung die Welt von giftigen Insekten, Spinnen und Tausendfüßern. Doch Gifttiere leben nicht nur in exotischen Ländern, sondern auch in der heimischen Natur und in unseren Wohnzimmern.