Augsburg Hauptbahnhof: Nächster großer Schritt vor der Eröffnung

Seit mehr als zehn Jahren wird an der Untertunnelung des Augsburger Hauptbahnhofs gebaut. Den Fahrgästen soll das Projekt in einigen Monaten einen einfachen und barrierefreien Umstieg zwischen Fern- und Nahverkehr ermöglichen. Im Herbst soll das historische Bahnhofsgebäude wiedereröffnet werden. Der "Jahrhundertbau", so Dietmar Orwat von der Projektgruppe der Stadtwerke Augsburg (SWA) am Augsburger Hauptbahnhof, "schreitet voran".

Strom für die Schritte vor der Eröffnung

Der nächste Meilenstein soll am 4. Juni erfolgen. Der Bahnhof soll wieder an das Stromnetz der Deutschen Bahn angeklemmt werden. Bis zur angepeilten Eröffnung des sanierten Augsburger Hauptbahnhofs im Herbst stehen dann noch Tests und Sicherheitsabnahmen an.

Man liege mit dem Hauptgebäude und der Verteilerebene voll im Zeitplan, erklärt Bernhard Christ, Bau-Koordinator der Deutschen Bahn (DB). Aktuell werden die Rolltreppen und Aufzüge eingebaut. Über die Verteilerebene sollen die Bahnsteige künftig barrierefrei erreichbar sein. "Das war einer der wichtigsten Aspekte des Umbaus", betont Christ.

Mit der Eröffnung des Hauptgebäudes im Herbst wird auch ein Großteil der Geschäfte wieder in den Bahnhof zurückkehren können. Die improvisierte Ladenzeile aus Containern auf dem Bahnhofsvorplatz wird nach und nach aufgelöst.

Straßenbahnen unter dem Hauptbahnhof erst 2024

Etwas länger wird es dauern, bis die erste Straßenbahn in den Tunnel unter dem Augsburg Hauptbahnhof einfährt. Im Sommer, vielleicht auch erst im Herbst 2024, soll es so weit sein. Diese Verzögerung kündigten die Stadtwerke im vergangenen Jahr an.

SWA-Projektleiter Orwat ist darüber zwar bis heute nicht glücklich, er sieht in Corona und großen Lieferkettenprobleme durch den Ukrainekrieg allerdings nachvollziehbare Erklärungen.

Immerhin soll trotz allem der ursprüngliche Kostenrahmen von rund 250 Millionen Euro eingehalten werden. Die Untertunnelung des Hauptbahnhofes ist mit dieser Summe das teuerste von insgesamt fünf Einzelprojekten der "Mobiliätsdrehscheibe" Augsburg.

Auf der Westseite fehlt der Anschluss für die Straßenbahn

Ein Ärgernis bleibt vorerst: Die Straßenbahnen werden unter dem Bahnhof umdrehen müssen, denn noch immer fehlt das Anschlussstück hinter dem Tunnel, hin zur bestehenden Straßenbahnlinie 6, Richtung Stadtbergen. Hier läuft das Planfeststellungsverfahren der Regierung von Schwaben, ein Ende ist nicht abzusehen.