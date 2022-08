Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Landrat Sailer befürchtet Fehlplanung

In 26 Minuten von Ulm nach Augsburg – das ist das Ziel des Ausbaus der Bahnstrecke zwischen den beiden Städten. Hält ein Zug auch in Günzburg, darf die Fahrt höchstens 40 Minuten dauern, so lautet die Vorgabe des Bundes. Heute startet die Vorplanung, das heißt, das millionenschwere Vorhaben kommt einen Schritt weiter. Aus der Region gibt es heftige Kritik an den Plänen der Bahn. Unter anderem liegt das an Sorgen um die Kapazitäten des Augsburger Hauptbahnhofs, die Augsburgs Landrat Martin Sailer (CSU) verärgern.

Die schwäbische Landschaft macht es der Bahn nicht leicht

Schon die Topografie stellt Planungsleiter Markus Baumann, der sein Büro in der Augsburger Bahnhofstraße hat, vor eine ganze Reihe von Herausforderungen. Baumann wird ab jetzt viele vor Ort-Termine in der Region haben, um Lösungen zu finden. "Die Flusstäler ziehen sich alle von Süd nach Nord, wir fahren von West nach Ost, das heißt dann, die Flusstäler sind relativ eingeschnitten". Aber es müssen nicht nur die tiefen Flusstäler überwunden werden. Es gibt laut Baumann viele Seen und Moorgebiete auf der Strecke. Außerdem führe sie durch sogenannte Vorranggebiete, die zum Beispiel für Windkraft und Bodenschätze vorgesehen sind. Vier mögliche Trassenverläufe zwischen Ulm und Augsburg sind grob festgelegt, jetzt soll dafür das Feintuning erfolgen: Wo können Brücken gebaut werden, wo besser ein Tunnel?

Viele Wünsche aus den Kommunen für den Streckenverlauf

Erschwert werden die Planungen durch Wünsche und Widerstände entlang der Strecken. Manche Kommune hätte die Strecke gern durch ihren bestehenden Bahnhof geführt, mancher Grundstücksbesitzer fürchtet die Zerstörung seiner Felder und Wiesen.