Aufatmen in Schweinfurt: Fliegerbombe entschärft

Aufatmen in Schweinfurt: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der unterfränkischen Stadt erfolgreich entschärft worden. Die Sperrungen rund um den Hauptbahnhof werden aufgehoben, die Anwohner können wieder in ihre Wohnungen zurück. Das teilte die Stadt am späten Abend mit.

Fliegerbombe schwerer als zunächst angenommen

Der Blindgänger war am Freitagabend auf einem Firmengelände in Bahnhofsnähe gefunden worden. Weil die Bombe mit 500 Kilogramm deutlich größer war als zunächst angenommen, zog sich die Entschärfung am Samstag hin. Der Evakuierungsbereich wurde erweitert – von einem Radius von 300 auf 500 Meter. Etwa 1.000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Zünder musste gesprengt werden

Ein Kampfmittelräumdienst aus Nürnberg konnte schließlich gegen 17.45 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Die Arbeiten waren nach Angaben der Stadt nicht einfach, da der Zünder beschädigt gewesen sei. Dieser musste von den Experten gesprengt werden. Um 20.57 sei die Bombe entschärft gewesen, hieß es.

Bahnverkehr stundenlang eingestellt

Wenige Minuten später wurde auch der Schienenverkehr wieder freigegeben. Der Hauptbahnhof Schweinfurt war seit 14.30 Uhr nicht mehr erreichbar und der Zugverkehr wurde komplett gesperrt. Nach Angaben der Stadt war aber nur der Regionalverkehr betroffen – durch den betroffenen Bereich verläuft keine ICE-Strecke.